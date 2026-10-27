Jhonatan Bonifaz, country manager retail de Steren Perú, señaló que en septiembre la empresa registró un crecimiento de alrededor de 12%, un ritmo de doble dígito que se ha sostenido durante el último trimestre. “Esto ha sido impulsado por el fortalecimiento y la ampliación que hemos tenido en todo nuestro portafolio, dentro de todas las categorías”, explicó a Gestión.

El ejecutivo añadió que las campañas del Día de la Madre, del Día del Padre y de Fiestas Patrias, junto con el pago de gratificaciones, sostuvieron las ventas. La expectativa es cerrar el 2026 con un crecimiento de doble dígito.

Por categorías, audio y cómputo concentran alrededor del 28% de la venta en el país. Sin embargo, la línea que más ha crecido es la de Smart Home, compatible con la aplicación propia Steren Home, que permite automatizar el hogar. “Consideramos que esta categoría tiene un amplio crecimiento en el país. Queremos seguir fortaleciéndola a través de todos nuestros canales”, indicó.

Jhonatan Bonifaz, country manager retail de Steren Perú.

Steren ya tiene en Perú tres cuartas partes de su catálogo

Carlos Minjares, director de expansión internacional de Grupo Steren, precisó que más del 98% de los productos de la cadena son de marca propia, un modelo que la empresa mantiene desde su fundación hace 70 años. El grupo maneja más de 2,500 productos de línea, y cerca de tres cuartas partes ya se comercializan en Perú.

El ingreso del catálogo al país fue gradual. “Tuvimos que mandar en parcialidades por procesos de comercio exterior. Hacerlo bien muchas veces significa no hacerlo tan rápido”, comentó. Cada año el grupo lanza al menos 300 productos nuevos, que se homologan según la normativa de cada país antes de ingresar.

En precios, Minjares indicó que la empresa redujo cerca de 10% sus precios en Perú durante el último año. Lo atribuyó a las economías de escala y a su red de más de 400 fabricantes en China. La excepción son los productos que contienen memorias, como las de computadoras y cámaras, cuyo costo ha subido a nivel global. “Si 30 productos de casi 2,500 o 3,000 incrementan, no es una gran cantidad”, precisó.

¿Por qué Steren no ha abierto más tiendas en Lima?

Steren inauguró su primera tienda en Mall del Sur a fines de octubre del 2025 y la segunda en Mall Aventura Santa Anita a mediados de noviembre. En su llegada al país, la empresa había previsto abrir un tercer local en el cono norte ese mismo año y luego uno en el Jockey Plaza. Ninguna de esas aperturas se ha concretado.

Minjares reconoció que la expansión va más lenta de lo deseado y que la operación peruana todavía no es rentable. El principal freno, explicó, es la disponibilidad de espacios. “En Perú no hay locales en buenas plazas y lo poco que hay es muy caro. Si fuera diferente la situación, estaríamos hablando de cuatro, seis u ocho tiendas al día de hoy”, afirmó.

Según Bonifaz, este año la compañía ha conversado con todos los consorcios de centros comerciales, por lo que evalúa tanto malls como locales a pie de calle. Minjares puso un ejemplo: “Si en la av. La Marina hay una muy buena oportunidad, o en Plaza San Miguel, tomaremos la que sea mejor para el cliente y para la empresa”. Además, indicó que los locales suelen liberarse entre enero y febrero.

Como el último trimestre del año se concentra en la temporada alta, las nuevas aperturas se plantean para el 2027. Para ese año, la meta es al menos duplicar el tamaño de la operación. Al 2030, la empresa proyecta tener entre 10 y 20 tiendas en el país.

Steren inauguró su primera tienda en Mall del Sur a fines de octubre del 2025 y la segunda en Mall Aventura Santa Anita a mediados de noviembre.

La cadena mexicana lanza canal B2B y explora Trujillo y Arequipa

Mientras busca locales, Steren ha reforzado otros canales. Los canales digitales ya representan alrededor del 18% de su venta en Perú. Además, entre julio e inicios de agosto la empresa lanzó un canal B2B dirigido a pymes, empresas corporativas e instituciones.

“Al tener una marca propia, podemos darle un margen óptimo a este tipo de clientes, además de beneficios de crédito de pago”, señaló Bonifaz. Por ahora el canal se concentra en Lima, pero la compañía ya explora clientes en Trujillo y Arequipa, ciudades donde aún no tiene tiendas.

En logística, Steren Perú no tiene un centro de distribución propio y trabaja con un operador tercerizado. Minjares indicó que tendrán uno conforme crezca la operación, como ocurre en México, donde tienen cuatro, o en Ecuador y Honduras, con dos cada uno.

Sobre el posible impacto económico del fenómeno El Niño, el ejecutivo consideró que los precios de sus productos podrían convertirlo en una oportunidad, ya que tendría ventaja frente a otras empresas de electrónica que comercializan determinadas marcas.

“Momentos de crisis, momentos también de oportunidades, y más aún cuando tenemos productos que requieren casi todos los hogares y de precios muy competitivos. Para nosotros puede ser una oportunidad, más que otras empresas de tecnología o electrónicas que manejan otras marcas con precios más altos. Entonces, es más fácil tener soluciones accesibles para los clientes en momentos difíciles”, explicó.

Más datos sobre Steren

Presencia. El grupo supera las 700 tiendas: México (más de 660), Guatemala (23), El Salvador (14), Panamá (14), Ecuador (10), Honduras (9), República Dominicana (4) y Perú (2). En Costa Rica y Colombia alista la apertura de sus tiendas 11 y 7, respectivamente.

El grupo supera las 700 tiendas: México (más de 660), Guatemala (23), El Salvador (14), Panamá (14), Ecuador (10), Honduras (9), República Dominicana (4) y Perú (2). En Costa Rica y Colombia alista la apertura de sus tiendas 11 y 7, respectivamente. Centroamérica. Nicaragua es el único país de la subregión donde aún no opera.

Nicaragua es el único país de la subregión donde aún no opera. Servicios. Cuenta con Tech Services, su equipo de instalación a domicilio y en empresas, y con Universidad Steren, una plataforma de capacitación digital con más de 4,000 alumnos.

Cuenta con Tech Services, su equipo de instalación a domicilio y en empresas, y con Universidad Steren, una plataforma de capacitación digital con más de 4,000 alumnos. Gestión. Opera con SAP y con herramientas de inteligencia de negocios que generan reportes diarios de todas sus tiendas.