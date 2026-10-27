El grupo supera las 750 tiendas: México (más de 660), Guatemala (23), El Salvador (14), Panamá (14), Ecuador (10), Honduras (9), República Dominicana (4) y Perú (2). En Costa Rica y Colombia alista la apertura de sus tiendas 11 y 7, respectivamente. (Foto: Steren)
El grupo supera las 750 tiendas: México (más de 660), Guatemala (23), El Salvador (14), Panamá (14), Ecuador (10), Honduras (9), República Dominicana (4) y Perú (2). En Costa Rica y Colombia alista la apertura de sus tiendas 11 y 7, respectivamente. (Foto: Steren)
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Edgar Velito
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La cadena mexicana de tecnología y electrónica Steren vende casi exclusivamente productos de marca propia y opera en diez países de la región. En Perú, cumple su primer año con ventas al alza, aunque su plan de aperturas avanza más lento de lo previsto. Mientras busca nuevas ubicaciones, la compañía ha empezado a abrir otros canales de venta.

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