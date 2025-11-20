La compañía mexicana Steren dio un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en Perú con la inauguración de su segunda tienda en Lima, consolidando así su presencia en un mercado que considera clave dentro de su expansión regional. La marca, fundada en 1956 y con más de 600 locales en México, apuesta por el país como un punto estratégico para conectar su portafolio tecnológico con nuevos consumidores.

Según la compañía, su objetivo es replicar en Perú el modelo comercial que ha tenido éxito en otros países de América Latina. Steren confía en que la demanda local respaldará su ritmo de expansión y permitirá consolidar su propuesta en un mercado que continúa mostrando dinamismo en el consumo de tecnología.

Plan para instalar tiendas en los cuatro conos de Lima: norte, sur, este y oeste. (Foto: Steren/Facebook)

¿Cómo es la segunda tienda de Steren y qué novedades ofrece?

La nueva tienda está ubicada en Mall Aventura Santa Anita y cuenta con un espacio de 110 metros cuadrados. Este local se suma a su primera sede en Mall del Sur, reforzando la presencia inicial de la marca en la capital. Con este avance, Steren continúa ampliando su cobertura comercial y marca el inicio de una fase de crecimiento más amplia en el Perú.

El portafolio que Steren trae al país reúne una oferta diversa que responde a la creciente demanda de productos tecnológicos. Entre los artículos disponibles destacan audífonos, cargadores, cables, cámaras de vigilancia, sistemas de audio y soluciones para hogares inteligentes, además de una amplia gama de accesorios.

Plan de expansión en Perú

En conversación con Gestión, Carlos M. Arnillas, country manager de Steren Perú, detalló los planes de expansión de la compañía en la capital. Explicó que la estrategia incluye abrir tiendas en cada uno de los principales conos de Lima —sur, norte, este y oeste— para fortalecer su presencia en zonas de alto crecimiento comercial. “El siguiente paso será inaugurar una tienda en el Jockey Plaza en 2026. Además, proyectamos abrir locales a puerta de calle en los conos, donde también estaremos presentes”, adelantó el ejecutivo.

De cara a los próximos dos años, Arnillas señaló que la meta es alcanzar 10 tiendas en el país y consolidar a Steren como una empresa plenamente omnicanal, con una experiencia integrada tanto en locales físicos como en su plataforma de ecommerce. Este canal online ya opera con una pasarela de pago en alianza con Mercado Pago, lo que permite ampliar su alcance y facilitar las compras digitales.

El ejecutivo agregó que la compañía también apunta a un crecimiento sostenido en el canal B2B, apoyándose en socios estratégicos para atender a los principales clientes del retail peruano. La estrategia contempla no solo el canal moderno, sino también el segmento institucional, que incluye empresas y, en una siguiente etapa, incluso entidades del sector público.