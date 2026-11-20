La firma japonesa de alta joyería Mikimoto amplía su presencia comercial en Perú con un nuevo espacio en Jockey Plaza, de la mano de Aldo & Co. Con esta apertura, la marca suma presencia en tres tiendas de la joyería peruana, con la que mantiene una relación comercial desde hace casi 15 años. ¿Qué estrategia seguirá para crecer en el mercado local?

Terry Frost, International Sales Director de Mikimoto, explicó a Gestión que la elección de Aldo & Co. como socio comercial respondió a su reputación, la calidad de sus productos y el servicio que ofrece a sus clientes. La compañía japonesa buscaba una empresa familiar con experiencia en el sector y capacidad para representar adecuadamente su propuesta de alta joyería.

“Hace unos 14 años buscábamos expandir la marca en Sudamérica y encontrar una empresa familiar con buena reputación, que desarrollara buenos negocios y pudiera ser un buen socio para nosotros. Así encontramos a Aldo”, señaló Frost.

¿Qué ofrecerá Mikimoto en Jockey Plaza?

El nuevo espacio contará con una selección de joyas de la firma japonesa, desde sus emblemáticos collares de perlas hasta otras creaciones de alta joyería. Su portafolio abarca desde piezas pequeñas y clásicas para uso cotidiano, como aretes de perlas, hasta diseños más grandes, propuestas de moda y piezas elaboradas con perlas poco comunes de distintas partes del mundo y detalles en oro.

Frost explicó que la oferta busca atender distintas ocasiones de compra, desde quienes buscan un regalo hasta consumidores interesados en adquirir una joya para celebrar aniversarios o cumpleaños. En esa línea, señaló que el público al que apunta la marca está conformado por personas que aprecian las perlas y su estética clásica.

“Mikimoto solo comercializa las perlas de más alta calidad del mundo. Tenemos una buena alianza con Aldo porque también ofrece joyería de alta gama, de buena calidad y bien elaborada. Es una buena combinación”, indicó el ejecutivo.

Mikimoto, firma japonesa especializada en perlas cultivadas, tiene como hito la creación de la primera perla cultivada por su fundador en 1893.

La apertura también busca acercar este tipo de joyas a consumidores que todavía las asocian con diseños tradicionales. Franco Noriega, gerente general de Joyería Aldo, señaló a Gestión que uno de los objetivos es que más personas conozcan las nuevas propuestas de la marca y se animen a probarlas.

“Queremos que conozcan la marca, que se den el tiempo de verla y probársela, y que no tengan la percepción de que las perlas son antiguas o de adultos mayores. Hoy han cambiado tanto en diseño como en la percepción que se tiene de ellas. Los diseños, colores y modelos que hay son increíbles”, comentó.

Noriega también destacó que Mikimoto viene renovando su comunicación a nivel internacional, con campañas en las que participan figuras más jóvenes. Como ejemplo, mencionó la presencia de la marca en los premios Oscar y su exposición en la alfombra roja.

Aldo & Co. representa oficialmente a Mikimoto en Perú desde 2012 y comercializa sus joyas en tres de sus tiendas.

¿Qué expectativas de crecimiento tiene Mikimoto en Perú?

La compañía no tiene una meta específica de ventas ni un volumen comercial definido para el mercado peruano. Frost señaló que las ventas mantienen una tendencia de crecimiento durante los casi 15 años de relación con Aldo & Co., impulsadas también por las acciones publicitarias y el mayor interés de los consumidores en la marca.

“Las ventas continúan creciendo. La publicidad está funcionando y hay más interés en la marca en Perú. Las cosas están yendo muy bien. Queremos seguir expandiéndonos a medida que el mercado demande más productos de Mikimoto”, comentó.

Sin embargo, este crecimiento no contempla, por ahora, la apertura de una tienda propia de Mikimoto en el país. Frost explicó que la firma opera establecimientos propios en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, París, Londres y Hong Kong, pero que su estrategia en Sudamérica consiste en asociarse con joyerías locales que ya cuentan con representación y conocimiento de sus respectivos mercados.

“Para Sudamérica estamos muy contentos de asociarnos con joyeros locales que ya tienen una buena representación en sus mercados. No necesitamos tener tiendas propias cuando podemos trabajar con socios como Aldo”, afirmó.

Mikimoto apunta a un público más joven para las perlas.

Con 42 años de trayectoria, Aldo & Co. combina el trabajo de su propio taller de joyería con la representación de firmas internacionales. Su alianza con Mikimoto comenzó en abril de 2012, cuando obtuvo la representación oficial de la casa japonesa en Perú e inauguró el primer espacio de la marca en su tienda principal de Chacarilla. La incorporación del establecimiento de Jockey Plaza amplía esta presencia comercial en el mercado local.