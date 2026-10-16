Elizabeth Meza, fundadora y gerente comercial de la firma, comentó que, como parte de su plan se materializó la colaboración con Soma Ring, marca de tecnología enfocada en el bienestar, con la que se desarrolló cuatro cobertores con diamantes de laboratorio para personalizar el anillo inteligente.

“Hace algún tiempo veníamos observando el crecimiento del wearable tech y, sobre todo, cómo estos dispositivos empezaban a integrarse cada vez más en la vida cotidiana de las mujeres”, señaló.

Para la ejecutiva, la oportunidad está vinculada también con los cambios en los hábitos de consumo. Según la marca, el crecimiento de comunidades vinculadas al running, yoga y pilates, así como el mayor interés por el autocuidado y los estilos de vida saludables, está generando nuevas oportunidades para productos que combinan tecnología y bienestar.

Adria y Soma Ring unen joyería y wearable tech en una colaboración pionera en Perú. (Foto: Adria)

Una nueva categoría

El dispositivo, que incorpora funciones relacionadas con el seguimiento del sueño, ciclo menstrual, actividad física y estrés, apunta principalmente a mujeres interesadas en monitorear distintos indicadores de bienestar sin renunciar a un componente estético.

La primera colaboración contempla cobertores para Soma Ring elaborados con diamantes de laboratorio. Los diseños desarrollados tienen precios que van desde S/ 499 hasta S/ 1,399, dependiendo del material, entre plata de ley 925 y plata bañada en oro amarillo.

Para Adria, la alianza no se limita a este primer lanzamiento. Meza señala que evalúan continuar desarrollando diseños que puedan adaptarse a las próximas versiones del dispositivo y experimentar con nuevas formas de integrar joyería y tecnología.

Respecto a los canales de venta, Elizabeth Meza contó que el 55% de las compras se dan a través del físico, mientras que el online abarca el 45% restante.

“Los anillos de compromiso siguen siendo el producto más demandado de la marca, con una participación en las ventas totales de entre 40% y 45% aproximadamente”, añadió.

Módulo de Adria en el Jockey Plaza. (Foto: Difusión)

Crecimiento y diversificación

La incursión en el wearable tech ocurre mientras la marca mantiene una evolución positiva en su negocio principal. A septiembre del 2026, registra un crecimiento superior al 30% en ventas frente al mismo periodo del año anterior, desempeño impulsado principalmente por la categoría de anillos de compromiso.

De cara al cierre del año, la estrategia apunta a sostener este ritmo y, al mismo tiempo, diversificar las categorías y públicos a los que llega la marca. En ese camino se encuentran las colaboraciones como Soma x Adria, pero también nuevos lanzamientos dentro de su negocio tradicional.

Uno de ellos es la colección de Pinky Rings en oro de 18 quilates y diamantes de laboratorio, lanzada recientemente. La colección busca combinar el posicionamiento de una joya de oro de 18k con una propuesta de precio más accesible mediante el uso de diamantes de laboratorio.

Así, la estrategia de la marca combina dos caminos: profundizar las categorías que ya muestran tracción, como los anillos de compromiso, y abrir nuevas oportunidades a través de propuestas que conecten la joyería con tendencias de consumo emergentes.