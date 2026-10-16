Adria. La primera colaboración contempla cobertores para Soma Ring elaborados con diamantes de laboratorio. (Foto: Adria)
Adria. La primera colaboración contempla cobertores para Soma Ring elaborados con diamantes de laboratorio. (Foto: Adria)
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Paolo Rojas
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Cuando la joyería se une con la tecnología. La peruana Adria viene creciendo a un ritmo de 30% en ventas y, como parte de su estrategia, busca explorar nuevas categorías de consumo. La marca encontró en el crecimiento del wearable tech una oportunidad para acercarse a un público interesado en el bienestar y la tecnología, pero que también busca mantener su estilo personal.

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