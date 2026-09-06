En el primer semestre del 2026, los despachos peruanos de joyería y orfebrería sumaron US$ 23.4 millones. Se trata de una caída de 71.8% frente a los US$ 82.8 millones registrados en el mismo periodo del 2025, informó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Estados Unidos “en jaque”

El resultado estuvo determinado por la menor demanda de Estados Unidos, su principal destino, que en años anteriores concentraba el 85% del total.

Hasta antes del 24 de julio, las joyas peruanas enfrentaban una tasa arancelaria de 10% y, a partir de esa fecha, se elevó a 12.5%. En contraste, otros países joyeros como México y Jordania mantienen una posición arancelaria más favorable en ese mercado (10%).

Todo esto generó la postergación de las órdenes e incluso la cancelación de los pedidos, lo que afectó especialmente a las pequeñas y medianas empresas que despachan de forma directa o son proveedoras de esta cadena productiva, refiere el gremio.

Por ese motivo, la representatividad de EE.UU. se redujo a 47.9% entre enero y junio. Los envíos sumaron US$ 11.2 millones, en comparación con los US$ 71.1 millones del mismo plazo del 2025.

México se ubicó en segundo lugar (US$ 8 millones) como destino: registró un alza de 11.6%. Otros fueron España, Chile, Ecuador, Canadá, Francia, Argentina, Colombia y Bolivia.

El sector joyero peruano enfrenta pedidos postergados y cancelaciones. (Foto: Andina)

Joyería de Perú: antecedentes

En el 2025 los envíos de joyería al mundo (US$ 105 millones) mostraron una fuerte caída de 46.8% respecto al 2024 (US$197 millones).

El sector tenía un buen desempeño que se frenó dramáticamente en abril del 2025 por las medidas impuestas en EE.UU. (arancel de 10%). Ese año 118 empresas exportaron joyas y generaron 2,928 puestos de trabajo, 1,885 de los cuales fueron directos.

Estados Unidos importó joyas por US$12,817 millones, sus proveedores líderes fueron India, Italia, Francia, Tailandia y China que, de forma conjunta, concentraron el 63% del total.

La joyería de oro concentró el 78.5% de las compras estadounidenses, lo que evidencia el potencial de este mercado para la oferta peruana.

Respuesta sectorial

Ante este escenario, ADEX realizará el VIII Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería. El objetivo es mejorar las capacidades de los integrantes de esta cadena.

Se harán presentes especialistas nacionales y extranjeros que abordarán temas vinculados con el desarrollo de marca; costeo y fijación de precios de exportación; fotografía estratégica; artesanía y lujo; y participación en ferias mundiales.

El dato:

Entre enero y junio del 2026, la principal partida despachada fue artículos de joyería de metales preciosos, con US$ 19 millones 844,000.