El gerente general de la institución, Hernán Rodríguez, afirmó que se ha “encontrado una oportunidad de atender” a empresas medianas que brindan servicios y facturan a empresas corporativas. Así, la caja “recibe las facturas” de esas compañías y a cambio del derecho de cobro les entrega liquidez inmediata.

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“Banca empresa (al que pertenece el producto factoring) representa el 8% de la cartera de la caja, es un segmento que aún está madurando, pero es rentable; nos da una rentabilidad interesante. Estamos atendiendo un nicho de mercado (de medianas empresas) que no es atendido por la banca formal”, enfatizó a Gestión el ejecutivo.

Hernán Rodríguez, gerente general de la Caja Metropolitana de Lima.

Mypes

Precisó, además, que los principales segmentos de la cartera de la caja son el crédito mype, que representa entre 45% y 50%, y el pignoraticio, que es alrededor del 30%.

A su vez, dentro del préstamo mype, el destinado a capital de trabajo representa entre el 85% y 90% y el resto es financiamiento para adquisición de activos.

Rodríguez detalló también que la caja atiende, sobre todo, a mypes del sector comercio, transporte y servicios.

Oficinas

A mayo último, la entidad acumuló utilidades netas de S/ 11.4 millones, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado (S/ 5.7 millones), según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En todo el presente año, la microfinanciera estima llegar a los S/ 30 millones en beneficios, monto mayor a los S/ 23 millones acumulados en el 2025, proyectó el gerente. Así, prevé un incremento del 30% en las ganancias.

Tal evolución se sustentará principalmente en el crédito a mypes. La caja ha aumentado el financiamiento a estas empresas con más ejecutivos y mejoras en las oficinas, según Rodríguez. “Eso nos ha dado un volumen de colocación (de préstamos) importante”, dijo.

Caja Metropolitana de Lima impulsará el factoring. (Foto: Produce)

Rentabilidad

Otro índice de la Caja Metropolitana, alineado con el incremento de sus beneficios netos, es la rentabilidad patrimonial (ROE), que asciende a cerca de 30% y supera al de la mayoría de cajas municipales, según la SBS.

De acuerdo con la superintendencia, a mayo último, las cajas municipales con el ROE más alto eran Caja Huancayo y Caja Metropolitana de Lima, con 29.93% y 29.87%, respectivamente. Dicho indicador, que en el sistema de cajas registra un promedio de 22.37%, refleja el retorno que ofrece la empresa a sus accionistas.

Si el ROE es de 25%, por ejemplo, significa que por cada 100 soles invertidos, el socio ganó 25 soles.

El ROE de la Caja Metropolitana se elevó en el último año, pues era de 13.58% en mayo del 2025.

Sin embargo, el entrevistado acotó que la entidad financiera estará atenta también a cómo el fenómeno de El Niño (FEN) incidirá en sus resultados a fin de año.

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Crédito pignoraticio con tasa de hasta 70% anual

La tasa de interés anual del crédito pignoraticio fluctúa entre 65% y 70% en la Caja Metropolitana de Lima, según el gerente general de la institución, Hernán Rodríguez. Ello podría parecer alto, pero el ejecutivo explica que se trata de un producto en el que la aprobación es muy rápida, incluso “en menos de 10 minutos”. “Esa rapidez implica algunos riesgos como por ejemplo, no evaluar directamente al cliente, de dónde vienen sus fondos, sus ingresos, etc”, argumenta.