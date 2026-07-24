La tasa de interés anual del crédito pignoraticio fluctúa entre 65% y 70% en la Caja Metropolitana de Lima. (Imagen: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Además de los rubros principales de su portafolio, como el crédito pignoraticio, la Caja Metropolitana de Lima ahora impulsa el factoring y leasing, ¿cuáles son las razones?

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