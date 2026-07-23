El ecosistema debe avanzar en una mayor difusión del factoring como herramienta de liquidez. Foto composición Joel Vilcapoma - Gestión.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Diez años después de su implementación en el país, el factoring ha ampliado el acceso al financiamiento para miles de empresas, sin embargo, este mecanismo aún enfrenta obstáculos que limitan su despegue.

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