Con cambios, se establece también un nuevo esquema de valorización en la Oferta Pública de Adquisición (OPA).
Con cambios, se establece también un nuevo esquema de valorización en la Oferta Pública de Adquisición (OPA).
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) aprobó un nuevo Reglamento de Oferta Pública de Adquisición (OPA) y de Compra de Valores por Exclusión (OPC).

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