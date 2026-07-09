La revisión de la regulación también busca evitar que las obligaciones de reporte sean un desincentivo para que nuevas empresas ingresen al mercado de valores. Foto: Pixabay.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) prepara una actualización del reglamento de hechos de importancia con el objetivo de mejorar la calidad de la información que reciben los inversionistas y adecuar la regulación a la evolución del mercado de valores en la última década.

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