De acuerdo con la agenda temprana 2026 de la SMV, se propone modificaciones para facilitar la identificación de determinados hechos de importancia por parte de las empresas que emiten valores (acciones o bonos) en la bolsa, a fin de alinear la regulación con estándares internacionales.

Para Luis Miguel Garrido, asociado senior de Rubio Leguía Normand, la propuesta responde a la necesidad de que la norma evolucione al mismo ritmo que el mercado.

Los cambios no deberían orientarse a exigir un mayor volumen de información, sino a mejorar su calidad y relevancia para los inversionistas, sostuvo.

“Más información no necesariamente significa mejor información. Lo importante es que sea útil, clara y permita entender aquellos eventos que realmente pueden afectar el valor de los instrumentos emitidos por las empresas”, afirmó.

Como antecedente, refirió que en el 2021 la SMV modificó el reglamento para exigir que, además de informar los cambios en directorios y gerencias, las empresas identifiquen cuáles de sus directores son independientes, una medida orientada a fortalecer la transparencia y alinearse con mejores prácticas internacionales.

Sanciones

El experto señaló que uno de los aspectos que podría aclararse es el tratamiento de las sanciones administrativas.

Actualmente, el reglamento contempla la comunicación de sanciones como hechos de importancia, aunque no precisa expresamente que estas deban ser firmes.

“En la práctica, muchas empresas (emisoras) consideran que comunicar una sanción antes de que quede firme puede generar una alarma innecesaria sobre una situación que todavía puede ser revertida mediante recursos administrativos o judiciales”, indicó Garrido.

Este tipo de vacíos han sido identificados a partir de la casuística acumulada desde la entrada en vigor del reglamento en el 2014.

Información reservada

Otro aspecto que, a su juicio, requiere revisión es el tratamiento de la información reservada. Se trata de información que la compañía comunica a la SMV, pero cuya difusión al mercado solicita mantener en reserva, como ocurre durante negociaciones corporativas en curso, dijo.

La regulación vigente deja algunos aspectos sujetos a interpretación, especialmente respecto de los requisitos para aprobar el carácter reservado de determinada información dentro de los órganos societarios, explicó.

“Ese es un tema que nunca se ha ajustado desde que se emitió el reglamento y sería importante otorgar mayor claridad para reducir espacios de discrecionalidad”, comentó.

La SMV señala que la propuesta incorporará la experiencia supervisora y sancionadora acumulada durante los últimos años, incluyendo precisiones y mejoras regulatorias que permitan fortalecer la transparencia del mercado de valores.

Ingreso. La revisión de la regulación también busca evitar que las obligaciones de reporte sean un desincentivo para que nuevas empresas ingresen al mercado de valores, sostuvo Luis Miguel Garrido. En tal sentido, señaló que el crecimiento del sistema financiero y la incorporación de nuevos protagonistas, como entidades no bancarias y fintech, requieren contar con reglas más modernas y proporcionales.