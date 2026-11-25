La declaratoria de emergencia del abastecimiento de combustibles, oficializada el 13 de noviembre, abarca el procesamiento, la refinación, el almacenamiento y la comercialización de dichos productos. La decisión, tomada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), se justifica en el impacto que el fenómeno de El Niño (FEN) podría tener sobre un sector que no se encuentra lo suficientemente modernizado, mucho menos preparado para afrontar tales embates de la naturaleza, pese a que en nuestro país son frecuentes.

La Resolución Ministerial (RM) 490-2026-MINEM/DM, que declara la emergencia, por ocho meses, es bastante escueta. Solo contiene dos artículos, y encarga toda medida transitoria que sea necesario implementar al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). También podrá decidir excepciones y alternativas a reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos. Quizás resulte eficaz que una sola entidad se responsabilice por la emergencia, pues la experiencia muestra que cuando existe una maraña de agencias –y personas–, las acciones no suelen ser tomadas a tiempo y surgen obstáculos como multiplicidad de funciones y exceso de trámites burocráticos.

No obstante, la parsimonia con que opera Osinergmin es motivo para que el Minem permanezca atento, pues la emergencia es a nivel nacional y las respuestas tendrán que ser inmediatas. Eso implicará contar con un mapeo adecuado y anticipado de zonas y rubros en riesgo para actuar con celeridad. La propia RM reconoce que el 67% de la matriz energética del país depende de hidrocarburos –petróleo, gas, combustibles líquidos y GLP–. También admite que el país no cuenta con capacidad instalada de producción de energía que sustituya a los combustibles citados. O sea que el riesgo es muy alto.

Los combustibles fósiles están en apuros desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra contra Irán. El desabastecimiento de petróleo y gas ha disparado sus precios, arrastrando los de muchos otros productos y servicios, como fertilizantes y transporte. Entre enero y octubre, la inflación a nivel nacional del Perú fue 4.6%, mientras que la de transporte saltó a 12.91%, la más alta de todas las divisiones de consumo. A fin de ayudar a los transportistas a cubrir los crecientes costos, el Gobierno está aplicando subsidios focalizados, que aumentarán de S/ 105 millones a S/ 400 millones, según anunció ayer el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini. Previa coordinación con el MEF, por supuesto.