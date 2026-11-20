La actividad vinculada a inDrive generó un valor agregado bruto (VAB) estimado de S/ 2,231 millones en la economía peruana durante 2024, de acuerdo con el estudio ‘Impacto económico y social de inDrive en Perú´, elaborado por Macroconsult. El cálculo incluye S/ 1,196 millones de aporte directo de los conductores, S/ 610 millones en efectos indirectos —vinculados a gastos en combustible, mantenimiento y repuestos— y S/ 424 millones en efectos inducidos —asociados al gasto de los conductores en alimentación y vestimenta—. En términos relativos, este monto equivale al 6.2% del PBI del sector transporte terrestre y al 0.2% del PBI nacional.

A nivel de mercado, el valor bruto de producción (VBP) del sector de movilidad por aplicativo superó los S/ 6,100 millones en 2025, más del doble de lo registrado en 2022, según Macroconsult.

¿Y cuánto habría aumentado esa contribución en el último año? Álvaro Monge, gerente general de Macroconsult, señaló a Gestión que sus estimaciones apuntan a que el impacto económico asociado a inDrive habría crecido alrededor de 35% en 2025, hasta acercarse a los S/3,000 millones.

Sin embargo, desaceleraría en los próximos meses. Monge explicó que el cuarto trimestre del 2026 y el primer trimestre del 2027 moderarían el crecimiento debido al Fenómeno de El Niño y el aumento de los precios de los combustibles. Y es que, si bien el presente año hubo incluso mayor movimiento por la visita del papa León XIV, al ser una economía de servicios, al final del día es sensible a la capacidad de compra de las personas.

“No va a caer evidentemente, pero debería moderarse”, subrayó Monge. “No obstante, si se produce una recuperación, esta llegaría hacia 2028, dado que los efectos mencionados serían temporales.”

El Fenómeno de El Niño podría afectar la operación de inDrive en ciudades del norte del Perú, como Piura y Chiclayo.

El Niño pone a prueba a inDrive en el norte del país

Senya Andreev, director de la región andina de inDrive, coincidió en la importancia del impacto del Fenómeno de El Niño porque primero compromete el estado de las calles, tal como se evidencia en Piura y Chiclayo. Y es que además, como explicó anteriormente a Gestión, son dos de las cuatro ciudades (Arequipa, Trujillo, Piura y Chiclayo) en las que tienen una participación grande.

“Todavía no impacta en las ciudades grandes como Lima y Bogotá, así que aún no impacta tanto en el negocio, pero hemos preparado algunas cosas dentro de nuestro servicio para prepararnos considerando los datos del último Fenómeno de El Niño hace cinco años”, explicó.

Frente al encarecimiento de los combustibles, Andreev sostuvo que los precios de los viajes se determinan mediante la negociación entre usuarios y conductores. Asimismo, adelantó que inDrive reforzará los incentivos y beneficios dirigidos a estos últimos durante los próximos meses.

inDrive busca fortalecer su presencia en Arequipa y Trujillo como parte de su estrategia de expansión en el mercado peruano.

En una entrevista previa con Gestión, Andreev señaló que la plataforma mantenía una evolución positiva. Durante el tercer trimestre de 2026, inDrive registró un crecimiento de 29% en pasajeros activos (que realizaron al menos un viaje mensual) y de 27% en conductores activos (que completaron al menos un servicio al mes).

inDrive apunta a reforzar su oferta en provincias y expandir nuevos servicios

A ocho años de su llegada al mercado peruano, inDrive busca ampliar sus inversiones y fortalecer los servicios que ofrece en el país, al que eligió como centro de operaciones para la región andina. Y es que, alrededor de 250,000 conductores están activo inDrive mensualmente y, de acuerdo con el estudio de Macroconsult, el 88% considera que inDrive es una de sus principales fuentes de ingresos. A su vez, el estudio identifica a la plataforma como una de las líderes del transporte digital en el país y con la mayor cobertura geográfica a nivel nacional.

“Las verticales a las que queremos hacer un poco más double click y fortalecer nuestra oferta son Arequipa y Trujillo”, señaló Andreev.

El crecimiento de este mercado también se refleja en la expansión de su oferta laboral y en los hábitos de movilidad. La expansión de este mercado se evidencia en el número de conductores que ofrecen servicios a través de aplicaciones pasó de 54,000 en 2020 a 327,000 en 2025, multiplicándose por seis, según Macroconsult.

Y en Lima Metropolitana, estas plataformas también ganaron terreno frente a otras alternativas: el porcentaje de personas que las utiliza como principal medio para trasladarse al trabajo o centro de estudios pasó de 2.5% en 2019 a 6.1% en 2025, superando al Metro de Lima (5%) y al Metropolitano (4.5%).

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