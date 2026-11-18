Durante la sustentación del proyecto presupuestal para el 2027 ante el Congreso, el ministro de Salud, Luis Dyer, dijo que en el año 2026, el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) fue de 14,706 millones. “La proyección del 2026 llega a los 15.500 millones, llegando a un 99% de avance Presupuesto Inicial Modificado”.

“Para el 2027 se nos ha disminuido al 7.4%, llegando a la cifra de 13,611 millones. Pero, en total, en la función Salud, estamos básicamente del 2026 al 2027 pasando de 32,887 millones a 32,208 millones, siendo el gobierno local 284 millones, que corresponde al 0.9%; al gobierno regional, 15,666 millones; y en gobierno nacional, 16,247 millones, que es el 50.4%”.

Propuesta 2027

En el 2027, Dyer dijo que se está contemplando S/ 32,208 millones de presupuesto, que equivale al 2.3% del PBI.

“Si lo ponemos en las categorías: Gobierno Nacional, 15,847, que equivale al 1.1% del PBI; gobiernos regionales, 15,867 millones, 1.1%; y gobiernos regionales, 484 millones”, detalló.

Así, refirió que entre 2027 y 2026, el Gobierno Nacional tiene una caída de 3.1%; en gobiernos regionales, una subida de 0.8%; y en gobiernos locales, una caída de 38.5%, dando un promedio de menos 2.1%.

“En el sector Salud, específicamente en mi cartera, estamos en 13.611 millones que equivale a 1% del PBI, teniendo una caída de 7.4% comparado al 2026″,sostuvo.

Respecto al porcentaje de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad con anemia, el titular del Minsa dijo que la meta programada en el 2026 es de 33.9%.

Monitorean de cerca a los niños

“Lo recibimos en 35% y, para el 2027, llegar al 30.9%. Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses recuperados de anemia diagnosticada entre los 6 y 11 meses de edad: en el 2025, 41.7%; meta programada, 48.7%; y para el 2027, 51.7%.Y porcentaje de menores de 15 meses con vacunas de acuerdo a su edad: en el 2025, 76.1%; meta programada 2026, 76.6%; y la meta proyectada para el 2027, 78%.”, mencionó.

El ministro de Salud precisó que para el 2027 tienen un total de 126 inversiones.

“En el tema de los G2G, tenemos 433 millones distribuidos en tres hospitales: el Hospital Sergio Bernales, el Hospital de Alta Complejidad de Piura y Docente de Trujillo, Hospital Guillermo Díaz de la Vega, Hospital de Coronel Eche y Hospital Manuel Núñez”, indicó.

Agregó que tienen también obras por impuestos y la ejecución de 29 proyectos que están destrabando en Amazonas, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Puno y San Martín, 542.8 millones.