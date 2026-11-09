El MEF dio luz verde a la emisión externa de bonos en el marco de varias leyes, entre ellas, aquella que aprobó créditos suplementarios para el financiamiento de acciones frente al Fenómeno El Niño 2026-2027, impulso de la infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, salud, educación y otros servicios y obligaciones esenciales.

Las características de los bonos aún está por ser definirse en cuanto a la moneda, el monto total de la colocación, la periodicidad del cupón y otros.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas.(Fotos: @photo.gec)

Lo cierto es que el MEF contrató como asesores financieros de la emisión de bonos, de la operación de endeudamiento y/o de la operación de administración de deuda a: Citigroup, que actuará bajo las razones sociales Citigroup Global Markets Inc. y Citigroup Global Markets Limited; de Credit Agricole, que actuará bajo las razones sociales Credit Agricole Securities (USA) Inc. y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; de Deutsche Bank, que actuará bajo las razones sociales Deutsche Bank Securities Inc. y Deutsche Bank AG, London Branch; y, Santander, que actuará bajo las razones sociales Santander US Capital Markets LLC y Banco Santander, S.A.

Asimismo, se aprobó la contratación de Global Bondholder Services Corporation como Agente de Intercambio y Agente de Información para implementar el intercambio de los bonos.

Además, se aprobó la contratación de Davis Polk & Wardwell LLP firma de abogados del Estado de Nueva York como asesor legal internacional, y, de J&A Garrigues Perú S. Civil de R.L firma de abogados de la ciudad de Lima como asesor legal local, para los fines descritos en la presente nota.