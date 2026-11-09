MEF aprobó la contratación de Global Bondholder Services Corporation como Agente de Intercambio y Agente de Información para implementar el intercambio de los bonos. (Foto: GEC)
MEF aprobó la contratación de Global Bondholder Services Corporation como Agente de Intercambio y Agente de Información para implementar el intercambio de los bonos. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El MEF dio luz verde a la emisión externa de bonos en el marco de varias leyes, entre ellas, aquella que aprobó créditos suplementarios para el financiamiento de , impulso de la infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, salud, educación y otros servicios y obligaciones esenciales.

Las características de los bonos aún está por ser definirse en cuanto a la moneda, el monto total de la colocación, la periodicidad del cupón y otros.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas.(Fotos: @photo.gec)
Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas.(Fotos: @photo.gec)

Lo cierto es que el MEF contrató como asesores financieros de la emisión de bonos, de la operación de endeudamiento y/o de la operación de administración de deuda a: Citigroup, que actuará bajo las razones sociales Citigroup Global Markets Inc. y Global Markets Limited; de Credit Agricole, que actuará bajo las razones sociales Credit Agricole Securities (USA) Inc. y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; de , que actuará bajo las razones sociales Deutsche Bank Securities Inc. y Deutsche Bank AG, London Branch; y, Santander, que actuará bajo las razones sociales Santander US Capital Markets LLC y Banco Santander, S.A.

Asimismo, se aprobó la contratación de Global Bondholder Services Corporation como Agente de Intercambio y Agente de Información para implementar el intercambio de los bonos.

Además, se aprobó la contratación de Davis Polk & Wardwell LLP firma de abogados del Estado de Nueva York como asesor legal internacional, y, de J&A Garrigues Perú S. Civil de R.L firma de abogados de la ciudad de Lima como asesor legal local, para los fines descritos en la presente nota.

El MEF aprobó créditos suplementarios para el financiamiento de acciones frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
El MEF aprobó créditos suplementarios para el financiamiento de acciones frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.

TE PUEDE INTERESAR

MEF plantea reducir aportes a salud y pensiones para trabajadores de menores ingresos
Perú superaría a Chile y sería la cuarta economía más grande de Sudamérica el 2027
Gobierno prepara propuesta para mejorar pensiones de profesores

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.