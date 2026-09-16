Llamadas publicitarias: cuándo será obligatorio usar el número 500 | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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Las llamadas comerciales llevan años “bajo la lupa” por las restricciones contra el spam y las reglas que buscan evitar contactos no solicitados. Ahora, el Gobierno añade una nueva exigencia: las comunicaciones comerciales y publicitarias deberán poder identificarse mediante números que comiencen con 500, de modo que el consumidor pueda reconocer su naturaleza desde la numeración.

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