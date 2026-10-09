Un portavoz del servicio de streaming de video declinó hacer comentarios. La empresa contaba con 16,000 empleados a tiempo completo a finales del año pasado, de los cuales el 68% estaba en Estados Unidos, según un documento presentado ante los reguladores.

Las acciones de Netflix han perdido alrededor del 42% de su valor desde que la empresa inició el año pasado su intento de adquirir Warner Bros. Discovery Inc.

Los inversionistas interpretaron la oferta por el gigante rival del entretenimiento como una señal de debilidad, dado que Netflix no suele realizar grandes adquisiciones. Warner Bros. fue adquirida esta semana por la empresa recientemente rebautizada como Skydance Corp.

Los inversores también se han enfocado en las dificultades de Netflix para retener a sus espectadores. Su índice de participación creció solo un 2% en el último periodo, mientras que el número de premios Emmy obtenidos por la empresa cayó a su nivel más bajo de los últimos diez años.

¿Y el ganador es...? | El número de premios Emmy que se llevó Netflix alcanzó este año su nivel más bajo en una década.

Netflix tomó varias medidas para aumentar sus ingresos en los últimos años, entre ellas el lanzamiento de un plan con publicidad, la intensificación de las medidas contra el uso compartido de cuentas y el aumento de precios. Sin embargo, más recientemente, las ventas se han desacelerado.

El codirector ejecutivo Ted Sarandos reconoció la semana pasada, durante la conferencia Bloomberg Screentime en Los Ángeles, que la compañía no está creciendo tan rápido como le gustaría. Netflix ha estado incorporando más eventos en vivo, podcasts y videojuegos. También añadió programación de la cadena de televisión francesa TF1.

Netflix presentará sus resultados financieros el 20 de octubre.