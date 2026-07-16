La empresa prevé ingresos por US$ 12,900 millones para el trimestre en curso y una ganancia de US$ 0.82 por acción, cifras ligeramente inferiores a las expectativas de los analistas. Los resultados del segundo trimestre estuvieron en línea con el consenso de Wall Street, aunque la mayor atención del mercado se ha centrado en las perspectivas para los próximos meses.

Las acciones de Netflix han caído más de 40% en el último año, después de que el intento de adquirir Warner Bros. Discovery Inc. y los resultados financieros posteriores alimentaran el temor de los inversionistas a que el líder del streaming haya perdido impulso. Aunque Netflix sigue contando con más suscriptores y audiencia que cualquier otro servicio de streaming de pago, el crecimiento de las ventas y del tiempo de visualización se ha moderado.

Netflix atravesó una prolongada sequía de nuevos éxitos durante la primera mitad del año. En ese periodo, varias series que regresaban con nuevas temporadas tuvieron dificultades para retener a la audiencia. Esa racha terminó con I Will Find You, adaptación de una novela de Harlan Coben, que se convirtió en la serie original más vista de Netflix en lo que va del año. La empresa registró ingresos por US$ 12,600 millones en el segundo trimestre y una ganancia de US$ 0.80 por acción.

La empresa intentó tranquilizar a los inversionistas delineando un plan para sostener el crecimiento en los próximos años. Está invirtiendo en nuevos formatos de programación, como deportes en vivo y pódcast de video. Según Netflix, los pódcast atraen a más espectadores durante el día y en dispositivos móviles, mientras que la programación en vivo ha contribuido a captar más clientes de lo que refleja su participación en la audiencia.

En las últimas semanas, Netflix anunció una oleada de nuevos contenidos con populares figuras de las redes sociales, entre ellas las estrellas de YouTube Alan Chikin Chow y Nick DiGiovanni. La empresa también destacó el uso de inteligencia artificial generativa en unos 300 programas.

“Aprovechamos cada vez más estas herramientas para ofrecer contenidos de mayor calidad con mayor rapidez y a un costo menor que los métodos tradicionales”, escribió la empresa en su carta a los accionistas. Netflix también reanudó, a modo de prueba, la oferta de periodos gratuitos en determinados mercados.

El tiempo que los usuarios dedicaron a Netflix aumentó 2% durante el primer semestre de 2026, una ligera mejora respecto al año anterior. La empresa señaló que se trata de un resultado positivo, sobre todo considerando la competencia del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de Invierno, transmitidos por otras cadenas.

Netflix también anunció que, a partir de ahora, publicará su informe “What We Watched” sobre la audiencia de sus programas una vez al año, en lugar de dos.