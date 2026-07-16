Una pantalla de computadora y un teléfono móvil muestran el logotipo de Netflix el 31 de marzo de 2020 en Arlington, Virginia (Foto: Olivier Douliery / AFP)
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Agencia Bloomberg
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Netflix Inc. pronosticó un segundo trimestre consecutivo de desaceleración en el crecimiento de sus ventas, un panorama que podría reforzar la preocupación de los inversionistas sobre el futuro del gigante del streaming.

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