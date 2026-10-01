La presidenta de The Walt Disney Company, Dana Walden, abordó este jueves el tema de los despidos en el hogar del ratón Mickey, y sostuvo que la reestructuración constante es necesaria para la supervivencia de la industria.

“Es extremadamente doloroso”, dijo Walden durante la conferencia Bloomberg Screentime, en Los Ángeles.

“Hemos despedido colegas con los que he trabajado durante la mayor parte de mi carrera. En muchos sentidos es una dura realidad”, agregó.

La compañía ha ejecutado reducciones de personal en los últimos años. Medios especializados reportaron que unos 1,000 empleados salieron de Disney en abril, tras la llegada de su nuevo director ejecutivo Josh D’Amaro.

Walden puntualizó que la ola más reciente fue parte de un programa de retiro voluntario que le dio a un grupo de ejecutivos “la oportunidad de decidir si era el momento adecuado para irse o permanecer, a sabiendas de que esta evolución nunca va a parar”.

En entrevista con Lucas Shaw, editor de Bloomberg, Walden sostuvo que en este tipo de industria es de esperarse una reestructuración constante.

“La tecnología puso la mira en nuestro negocio, y tenemos que sobrevivir, prosperar y crecer. Y eso es lo que vamos a hacer”, dijo.

“Como todos nuestros competidores que están en una situación similar, y nuestros competidores en la industria tecnológica, hay una necesidad constante de evaluar cómo estás estructurado”.

Kimmel

Lucas Shaw también preguntó sobre el futuro del humorista Jimmy Kimmel, conductor del programa de variedades “Jimmy Kimmel Live!”, y conocido crítico del presidente Donald Trump.

El programa salió brevemente del aire en 2025 tras un comentario relacionado con el asesinato del aliado de Trump, Charlie Kirk.

Y en mayo, la comisión reguladora de telecomunicaciones de Estados Unidos ordenó una revisión anticipada de la licencia de la televisora ABC -que pertenece a Disney y que transmite a Kimmel-, después de que Trump exigiera el despido del comediante por una broma dirigida a la primera dama.

“La verdad es que es una franja horaria muy difícil”, dijo Walden.

“Eso no quiere decir que Jimmy no esté haciendo un trabajo fenomenal y que sus índices de audiencia no hayan aumentado. Pero han aumentado con respecto a una audiencia más pequeña que ve programas nocturnos en la televisión abierta”, complementó la presidenta y directora creativa de Disney.

Walden reconoció que Kimmel acumula millones de visualizaciones en YouTube, pero “no es una oportunidad lucrativa para un programa de entrevistas de alto nivel”.

“Quiero mucho a Jimmy. Tenemos una gran amistad. Es cercano a varias de las personas de Disney y, de nuevo, estamos tratando de encontrar una solución y entender ambas cosas: ¿Qué quiere Jimmy? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto para nuestro negocio?”, dijo.

La conferencia Bloomberg Screentime, celebrada anualmente en California, es considerada el punto de encuentro para el entretenimiento y el capital.

El programa de esta edición, que abrió con el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, incluye, entre otros, al actor y director Ben Affleck, el comediante Conan O’Brien y Donna Langley, presidenta de NBCUniversal Entertainment.