Una nueva empresa, NBCUniversal, agrupará la división de parques temáticos, los estudios Universal de cine y televisión, las cadenas de televisión abierta NBC y Telemundo, la plataforma de streaming Peacock, el canal de cable Bravo y el negocio europeo de medios Sky. Comcast conservará sus negocios originales de televisión por cable, banda ancha e internet móvil.

La operación, que tomó por sorpresa a muchos inversionistas, refleja sin embargo una tendencia del sector, en un momento en que la industria de los medios enfrenta un continuo descenso de la audiencia de la televisión por cable.

Separar ambos negocios es “la única forma de desbloquear valor”, afirmó Vikash Harlalka , analista de New Street Research. Según el especialista, la operación también permitirá a Comcast enfocarse posteriormente en adquisiciones tanto en el negocio de telecomunicaciones como en el de medios.

Las acciones de Comcast llegaron a subir hasta 17% al inicio de la jornada bursátil del lunes en Nueva York, su mayor alza intradiaria desde 2008, antes de moderar el avance a cerca de 7% hacia las 11:37 a.m.

“Esto no consiste en separar lo que construimos juntos”, afirmó Brian Roberts, presidente y codirector ejecutivo de Comcast, durante una conferencia con analistas. “Se trata de posicionar a dos negocios excepcionales para que avancen con mayor enfoque, agilidad y capacidad de aprovechar plenamente las oportunidades futuras”.

Mike Cavanagh, Co-CEO de Comcast.

Mike Cavanagh, actual codirector ejecutivo de Comcast, asumirá como director ejecutivo de NBCUniversal, propietaria de películas y programas emblemáticos como Saturday Night Live, The Office y Jurassic Park. Por su parte, Michael Angelakis, exdirector financiero de Comcast, regresará a la compañía como presidente ejecutivo.

Los accionistas de Comcast recibirán participaciones en ambas empresas, según informó la compañía en un comunicado publicado este lunes. Comcast conservará una participación de hasta 19,9% en NBCUniversal durante un máximo de 12 meses después de completarse la escisión, prevista para dentro de un año y sujeta a la aprobación del consejo de administración y de las autoridades regulatorias.

NBCUniversal mantendrá la misma estructura accionaria de doble clase que Comcast, lo que permitirá a la familia Roberts conservar un poder significativo sobre la administración de ambas compañías. Según Comcast, Brian Roberts “seguirá participando activamente en la dirección” de los dos negocios.

Michael Angelakis. Foto: David Paul Morris/Bloomberg

Ralph Roberts fundó Comcast en 1963 tras adquirir un pequeño sistema de televisión por cable con 1,200 abonados en Tupelo, Mississippi. Su hijo Brian, hoy de 67 años, transformó la empresa en uno de los mayores grupos de medios del mundo mediante una serie de adquisiciones. Sin embargo, en los últimos años la compañía ha enfrentado dificultades debido al crecimiento del streaming y al abandono progresivo de las suscripciones tradicionales de televisión por cable.

Comcast tomó el control de NBCUniversal en 2011, cuando adquirió la participación de General Electric, y dos años después compró el resto de la compañía por US$ 16,700 millones, incluyendo los estudios cinematográficos y las oficinas del emblemático edificio 30 Rockefeller Plaza, en Nueva York.

Esa estrategia respondía a una tendencia de la industria de integrar la producción de contenidos audiovisuales con las empresas encargadas de distribuirlos. Sin embargo, ese modelo no ha dado los resultados esperados.

En los últimos años, operadores de telecomunicaciones como AT&T Inc. y Verizon Communications Inc. han ganado clientes de banda ancha mediante servicios de internet de alta velocidad a través de redes inalámbricas y fibra óptica.

El año pasado, Comcast presentó una oferta por Warner Bros. Discovery Inc. con el objetivo de ganar escala. Sin embargo, en los últimos tiempos Roberts ha optado por reducir y reorganizar el grupo.

A comienzos de este año, Comcast escindió sus canales de televisión por cable, entre ellos MS NOW y CNBC, en una nueva empresa denominada Versant Media Group Inc. Las acciones de esa compañía cayeron inicialmente y desde entonces han mostrado un comportamiento prácticamente lateral, reflejando el persistente deterioro de la audiencia del cable y de los ingresos publicitarios.

Comcast ha tratado de destacar sus negocios con mayor potencial de crecimiento, como los parques temáticos y la telefonía móvil. Aun así, sus acciones acumulaban una caída de 22% en lo que iba del año hasta el cierre del 26 de junio.

“No sorprende que tanto el sector de los medios como el de las telecomunicaciones se hayan vuelto cada vez más competitivos y que ese ritmo de cambio siga acelerándose”, afirmó Cavanagh durante la conferencia con analistas. “Antes creíamos que la escala y los beneficios de la diversificación justificaban operar estos negocios dentro de una sola empresa. Simplemente hemos cambiado de opinión. Hemos concluido que el éxito futuro de cada uno dependerá del enfoque, la rapidez y la flexibilidad estratégica”.

Cavanagh, de 60 años y exbanquero de inversión, dirige Comcast como codirector ejecutivo desde enero. Angelakis, de 62 años, dejó su cargo ejecutivo en Comcast en 2015 para fundar el fondo de inversión Atairos Group, aunque desde entonces continuó asesorando a la compañía.