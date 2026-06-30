Edificio de Comcast en la ciudad de Nueva York, 29 de junio.
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Agencia Bloomberg
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Comcast Corp. planea escindir NBCUniversal y Sky, desmantelando una estrategia iniciada hace más de una década después de no lograr demostrar que un conglomerado integrado de cable y medios generaría mayores beneficios para los accionistas.

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