Un estudio de McKinsey & Company muestra que, en contextos de alta volatilidad, los consumidores priorizan marcas que reduzcan el riesgo percibido, incluso pagando más. (Imagen referencial)
Un estudio de McKinsey & Company muestra que, en contextos de alta volatilidad, los consumidores priorizan marcas que reduzcan el riesgo percibido, incluso pagando más. (Imagen referencial)
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Luciana Olivares
Luciana Olivares

Hay una palabra en la vida y en el marketing que hemos satanizado tanto que decirla da ganas de bostezar: predecible. Suena a mata pasión, hartazgo, rutina. Pero el problema nunca fue la palabra. Fue entenderla mal.

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