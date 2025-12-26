No vamos a hablar de compras convencionales de Navidad, sino de decisiones. ¿Listo? // Crédito: IStock
No vamos a hablar de compras convencionales de Navidad, sino de decisiones. ¿Listo? // Crédito: IStock
Únete a nuestro canal
Luciana Olivares
Luciana Olivares

Sí, ya sé. Estamos en plena etapa post . Puede ser que hayas recibido varios regalos: una vela con aroma a “bosque escandinavo”, un termo más a tu colección, para recordarte que debes tomar más agua, o algo que aún no sabes bien dónde guardar ni a quién volver a regalar.

Pero hoy no vengo a hablarte de eso.

Hoy quiero proponerte una lista distinta.

Una lista que, lamentablemente, nunca está en oferta. No te voy a hacer : cuesta. Debo advertirte que tampoco llega por delivery; vas a tener que ir a buscar cada cosa por tu cuenta y, a veces, puede haber mucho tráfico. Vivimos colapsados de estímulos. A estas alturas de mi texto ya sabes que no vamos a hablar de compras convencionales, sino de decisiones. ¿Listo?

¿Cuál será el regalo más personal que te darás para iniciar el 2026?
¿Cuál será el regalo más personal que te darás para iniciar el 2026?
LEA TAMBIÉN: ¿Por qué a algunos les cuesta tanto la idea de vender sus servicios profesionales?

1. Silencio.

Del verdadero. Del que incomoda. Del que no se rellena con Netflix de fondo, playlists eternas o grupos de WhatsApp. El silencio se ha vuelto un porque implica apagar estímulos y escucharte. Y sin silencio no hay claridad, solo ruido disfrazado de productividad o de relaciones de relleno.

2. Hambre voraz (no puedo evitar la publicidad subliminal).

Hambre por vivir, así de simple. Porque cuando vivimos para aparentar, para acumular likes o validaciones, nos quitamos tiempo preciado. No regales ni un solo segundo buscando aprobación ajena: siempre sale carísima.

3. Un límite claro.

Con el trabajo, con las personas y con la hiperdisponibilidad. No todo es urgente. No todo merece respuesta inmediata. No tienes que estar en todo ni con todos. Poner límites no te hace menos comprometido; te vuelve más estratégico.

4. Un propósito menos grandilocuente.

No necesitas salvar al mundo este año. El propósito no siempre es épico; muchas veces es silencioso y cotidiano.

LEA TAMBIÉN: Empatía en empresas: lo que los clientes realmente buscan, según un estudio

5. Tiempo sin WiFi.

Sí, incluso en el avión. Especialmente en el avión. La obsesión por estar siempre conectados nos está desconectando de lo esencial: pensar, observar, aburrirnos un poco. Y el aburrimiento —aunque no lo parezca— es profundamente fértil.

6. Una conversación incómoda pendiente.

Con tu equipo, con tu socio, con tu jefe o contigo mismo. Las conversaciones incómodas no desaparecen cuando se postergan; solo se encarecen.

7. Menos kilos.

No en el cuerpo, sino en la mente. Aunque bien sabemos que los temas emocionales también traen las peores contracturas. Regálate ligereza. Prométeme hacer una purga honesta de situaciones, clientes, relaciones y compromisos que solo drenan tu energía.

8. Sustancia.

De la que devuelve el alma al cuerpo. Más relevancia. Más profundidad. Menos pose. Más verdad.

9. Una renuncia consciente.

A un proyecto que ya no viene al caso. A una relación tibia. A una expectativa ajena que cargas por inercia. No todo lo que empieza debe continuar. Saber soltar también es madurez profesional.

10. Una silla extra.

De esas plegables, simples, sin diseño, para tener siempre un lugar para alguien más. Para escuchar, invitar, compartir sin agenda. La generosidad no siempre es dar cosas; a veces es hacer espacio.

No sé cuál de estos vas a elegir. Solo recuerda que, al final, lo que no eliges, te elige. Y en tiempos de inflación emocional, elegir bien es una inversión inteligente.

SOBRE EL AUTOR

CEO de Boost y directora de Women CEO. Una de los 100 líderes con mayor reputación del país, según Merco. Autora de cinco libros de marketing.

TE PUEDE INTERESAR

¿Nos tomamos un café?, por Luciana Olivares
Querido ChatGPT... (una carta de Luciana Olivares)
Papa Francisco: No hizo un milagro (aún). Hizo branding
Cuidado con las estafas en reservas de viaje por Navidad en EE.UU.: así protegerás tus datos personales y dinero
Alerta máxima en Navidad: cuáles son las ciudades de EE.UU. con mayor índice de robos de paquetes diarios

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.