¿Nos tomamos un café? La tan escuchada frase invita a dialogar de lo que algunas veces es incómodo.
Luciana Olivares
Luciana Olivares

En publicidad siempre repetimos que las mejores marcas nacen de un insight. Y si hoy tuviera que inventar una nueva marca de café peruano, no la vendería como la más aromática ni como la que más te despierta. La lanzaría con una frase que todos hemos dicho o escuchado: “¿Nos tomamos un café?”

