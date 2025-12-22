Aunque la Navidad impulsa el comercio electrónico, esta tendencia viene acompañada de una creciente amenaza: el robo de paquetes en las puertas de los hogares estadounidenses. La inseguridad en la recepción de pedidos ha encendido las alarmas. A continuación, te explicaré cuáles son las ciudades con mayores índices de este delito.

Un estudio de SafeWise ha revelado que, durante la época navideña en este país, se roban más de 250 mil paquetes diarios, lo que demuestra ser una cifra preocupante y permitiría que los consumidores piensen más de una vez en realizar compras online.

La gravedad de la situación ha despertado alarma en este país. Tan solo en el 2024, se han registrado pérdidas económicas de aproximadamente $15,000 millones, que afecta considerablemente a las personas que compran artículos para entregarlos como regalos.

Lo curioso es que empresas como Amazon o FedEx no cuentan con una protección federal. Por esa razón, ciertos legisladores están proponiendo endurecer las penas privativas de libertad para aquellos que cometan este delito.

En época navideña, los estadounidenses también prefieren comprar sus artículos por online y recibirlos en casa. (Crédito: Freepik)

Cuáles son las ciudades que registra altos niveles de robo de paquetes

Según las investigaciones de SafWise, los niveles más altos de robo durante el 2025, incluyendo la temporada navideña, se concentran en grandes áreas metropolitanas muy pobladas, especialmente en la Costa Este y Medio Oeste.

A la cabeza de esta problemática se encuentra Chicago, ciudad que registra pérdidas por un valor que supera los $254 millones. Le sigue de cerca la ciudad de Nueva York, donde el valor asciende a $248 millones.

Chicago es la ciudad con alto índice de robos de paquetes en el presente año. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

En el sur del país, la situación sigue siendo crítica, destacando a Miami con robos de paquetes valorados en $213 millones. Texas también muestra una vulnerabilidad significativa, ya que Houston registra pérdidas cercanas a los $200 millones.

Finalmente, la costa este y otras áreas metropolitanas clave no están libres de esta tendencia delictiva. Baltimore registra una cifra de $159.5 millones, superando ligeramente los $159 millones reportados en el área de Dallas-Fort Worth.