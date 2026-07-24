"Por eso tampoco estoy segura de que los peruanos seamos un país optimista. Esa sería una conclusión demasiado simple. Tenemos demasiadas razones para sentir frustración y convivimos con una incertidumbre que parece formar parte del paisaje."
"Por eso tampoco estoy segura de que los peruanos seamos un país optimista. Esa sería una conclusión demasiado simple. Tenemos demasiadas razones para sentir frustración y convivimos con una incertidumbre que parece formar parte del paisaje."
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Luciana Olivares
Luciana Olivares

Trabajo en una industria que vive de encontrar las palabras correctas. Y hay una que aparece con una frecuencia sospechosa: confianza.

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