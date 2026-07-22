Paradójicamente, es uno de los factores que más pesan cuando alguien decide contratar, ascender, recomendar o volver a confiar en una persona.

Vivimos una época fascinante. Por la inteligencia artificial muchas habilidades técnicas perderán valor y otras surgirán. Pero hay algo que difícilmente cambiará: todos preferimos trabajar con personas confiables, respetuosas, generosas y comprometidas. En ese escenario, la verdadera diferenciación entre profesionales dependerá menos de lo que saben hacer y más de cómo trabajan con los demás.

La tecnología seguirá automatizando tareas, pero difícilmente reemplazará la confianza. Seguiremos prefiriendo trabajar con personas que cumplen su palabra, colaboran, escuchan, aprenden y ayudan a elevar el desempeño de quienes las rodean. Esa combinación de carácter y actitud seguirá siendo una ventaja difícil de automatizar.

No me refiero a sonreír todo el día ni a practicar un optimismo ingenuo. Hablo de esa forma de actuar que los demás observan cada día y que termina definiendo nuestra reputación mucho más que cualquier discurso.

La mayoría de las carreras no se estancan por falta de talento. Se estancan por pequeñas actitudes que, repetidas una y otra vez, terminan definiendo nuestra reputación.

"La mayoría de las carreras no se estancan por falta de talento. Se estancan por pequeñas actitudes que, repetidas una y otra vez, terminan definiendo nuestra reputación." | Foto: Composición / iStock.

1. No asumir los errores. Quien siempre encuentra una excusa pierde credibilidad. Quien reconoce un error, pide disculpas y lo corrige inspira confianza.

2. Cumplir solo cuando alguien controla. La verdadera responsabilidad aparece cuando nadie está mirando.

3. Llegar sistemáticamente tarde o incumplir compromisos. El tiempo también es una forma de respeto y de confiabilidad.

4. Entregar trabajos “suficientemente buenos”. La excelencia rara vez nace de hacer grandes cosas. Casi siempre aparece en los pequeños detalles.

5. Quejarse más de lo que propone. Todos enfrentamos dificultades. Los profesionales valiosos ayudan a resolverlas.

6. Hablar mal del jefe o de los compañeros. La crítica permanente deteriora primero la reputación de quien la practica.

7. No agradecer ni reconocer el esfuerzo ajeno. El reconocimiento sincero fortalece la confianza, el compromiso y las relaciones.

8. No escuchar. En una época donde todos quieren hablar, escuchar con verdadera atención se ha convertido en una habilidad extraordinariamente escasa.

9. Creer que ya no tienes que cambiar. La capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender es hoy una de las mayores ventajas competitivas de cualquier profesional.

Lo interesante es que ninguna de estas conductas depende del talento, de la inteligencia o de la universidad donde estudiamos. Dependen de una decisión cotidiana.

Después de más de treinta años entrevistando, evaluando y acompañando a miles de ejecutivos y profesionales, hay algo que he visto repetirse una y otra vez: el talento abre puertas, pero la actitud hace que permanezcan abiertas.

También he visto profesionales extraordinariamente talentosos quedarse estancados por su actitud. Y personas con menos experiencia construir carreras extraordinarias porque inspiraban confianza, cumplían sus compromisos, aprendían con humildad y facilitaban el trabajo de quienes los rodeaban.

La empleabilidad nunca depende únicamente de lo que sabemos hacer. Depende también de cómo hacemos sentir a quienes trabajan con nosotros.

La reputación profesional nunca se construye en un solo gran logro. Se forma todos los días, en decisiones aparentemente pequeñas: cómo respondemos a una crítica, cómo enfrentamos un error, cómo tratamos a quien piensa distinto o cómo actuamos cuando nadie nos observa. Es allí donde realmente se revela nuestro carácter.

La actitud no aparece en el currículum. Pero sí en cada decisión, cada conversación y cada relación profesional que construimos. Y, al final, es ella la que termina escribiendo la parte más importante de nuestra carrera.

En un mercado laboral donde el conocimiento técnico será cada vez más accesible gracias a la inteligencia artificial, la actitud será uno de los atributos que más distinguirá a los profesionales. El conocimiento puede abrir una oportunidad; el carácter es lo que determina cuánto tiempo permanece abierta.