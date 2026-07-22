Errores en entrevistas y definición de perfiles impactan en productividad, rotación y capacidad de atraer talento. Composición: Gestión
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Ines Temple
Ines Temple

Cada vez que alguien busca trabajo dedica horas a actualizar su currículum. Agrega cursos, certificaciones, idiomas, nuevos cargos y competencias. Sin embargo, pocas veces uno se detiene a pensar en aquello que más influye en su futuro profesional y que nunca aparece escrito: su actitud.

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