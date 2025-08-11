Imagina que acabas de salir de tu último trabajo y, de pronto, suena el teléfono. Es un exjefe o colega que se enteró de tu situación y quiere sumarte a su equipo, pero te pide tu CV y todavía no lo tienes actualizado.

Fernando Miranda, consultor asociado de LHH DBM Perú, explica que este escenario es más común de lo que parece.

“Aunque lo ideal es tener siempre el CV al día, muchas veces las oportunidades laborales llegan sin previo aviso. Por eso es clave tener preparado un ‘CV de emergencia’: una versión rápida, funcional y actualizada que te permita salir del paso sin perder una buena oportunidad laboral”, señala.

“Hablamos de una versión rápida, funcional y actualizada de tu currículum, que puedes armar en poco tiempo para responder a una oferta concreta. No es el CV perfecto, ni el más pulido, pero sí lo suficientemente sólido como para representarte bien en un proceso de selección”, agrega.

En ese sentido, el especialista brinda cuatro recomendaciones clave:

1) Parte de una versión anterior

Recupera tu último CV guardado. Aunque esté desactualizado, ya tienes una base sobre la cual trabajar.

2) Actualiza lo esencial

Añade tu experiencia más reciente, ajusta fechas, roles y responsabilidades. Sé claro y directo.

3) Enfócate en tu propuesta de valor

Con el apoyo de tu consultor, identifica qué te diferencia, qué aportas a un equipo, e incluye logros concretos y habilidades clave.

4) Cuida la presentación

Aunque se trate de una versión rápida, debe estar bien estructurado, sin errores ortográficos y con un diseño limpio.

Herramienta de autoconocimiento

Una vez superada la urgencia, el consultor recomienda no dejar el currículum en “modo emergencia”. Elaborarlo a profundidad permite reconectar con la trayectoria profesional, identificar fortalezas y proyectar metas futuras.

“Siempre aconsejo ver el CV como una herramienta de autoconocimiento. Es un proceso muy potente que vale la pena reflexionar y trabajar con calma”, enfatiza.

Asimismo, enfatiza que, elaborar un buen CV es reconectar con tu historia profesional, reconocer tus logros, identificar tus fortalezas y proyectar hacia dónde quieres ir. Es un proceso muy potente que vale la pena reflexionar y profundizar.

También señala que el CV debe estar alineado con el perfil de LinkedIn. “No tienen que ser idénticos, pero sí coherentes. Fechas, cargos, responsabilidades y propuesta de valor deben coincidir. En LHH sugerimos actualizar ambos documentos de forma simultánea”, indica.

En resumen, enfatiza que sí puedes armar un CV de emergencia y salir del paso, pero eso no reemplaza el trabajo profundo que merece tu currículum.

Por ello, vale la pena dedicarle tiempo a construir una herramienta que hable bien de ti. “Recuerda: una relación laboral es de ida y vuelta. Así como tú evalúas a la empresa, ellos también quieren saber quién eres y qué puedes aportar. Y tu CV es la primera impresión que se llevan de ti”, destaca.

“Si estás en un proceso de recolocación o simplemente quieres estar preparado, los consultores de programas de outplacement estamos para ayudarte a construir un CV funcional, bien estructurado y alineado con tus objetivos profesionales”, puntualiza.