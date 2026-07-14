La confianza para invertir en los siguientes seis meses alcanzó 48 puntos, su nivel más alto desde 2012. Registros similares solo se observaron en periodos en los que la inversión privada crecía a tasas de dos dígitos.

Este cambio refleja que las empresas han empezado a incorporar un nuevo escenario para la toma de decisiones. Durante los últimos años, la incertidumbre política elevó la percepción de riesgo y llevó a muchas empresas a postergar inversiones. Hoy, el resultado electoral modifica ese escenario esperado.

La expectativa de continuidad del marco económico vigente, un mayor compromiso con la inversión privada, la continuidad en la conducción de la política monetaria y mejores condiciones para sostener la gobernabilidad mejoran las condiciones para planificar inversiones de mediano plazo.

A ello se suma una mayor capacidad para conformar y mantener equipos técnicos, condición necesaria para dar continuidad a la gestión pública y a la ejecución de políticas. En conjunto, estos elementos reducen la incertidumbre que predominó durante los últimos años y favorecen la reactivación de decisiones de inversión que permanecían en espera.

Este cambio refleja que las empresas han empezado a incorporar un nuevo escenario para la toma de decisiones. Foto: Andina

Agenda de los CEO: prioridades estratégicas

El cambio en las expectativas también empieza a reflejarse en la agenda de los CEO. La incertidumbre política no solo postergó decisiones de inversión; también absorbió tiempo y capacidad de gestión. Durante los últimos años, buena parte del esfuerzo de los equipos directivos estuvo concentrado en evaluar riesgos, revisar escenarios y preparar planes de contingencia. Con un panorama político más claro, esa energía empieza a orientarse hacia la ejecución de estrategias de crecimiento.

Las prioridades estratégicas para el segundo semestre son consistentes con ese cambio. Aunque mejorar la eficiencia de los procesos continúa siendo la principal prioridad (51%), crecer orgánicamente en el mercado local (35%) y fortalecer la estrategia comercial (33%) también ocupan un lugar central en la agenda de los CEO.

En contraste, decisiones más defensivas, como asegurar liquidez o reducir costos, aparecen entre las prioridades menos mencionadas. En conjunto, los resultados muestran que las empresas vuelven a concentrar una parte importante de sus esfuerzos en ejecutar sus planes de crecimiento, más que en gestionar la incertidumbre.

Recuperación económica

Este cambio de expectativas encuentra, además, una economía que ya venía consolidando su recuperación. Apoyo Consultoría estima que el PBI no primario —que refleja la dinámica de la demanda interna— habría crecido cerca de 4.5% durante el segundo trimestre. En paralelo, el 42% de las empresas miembros del SAE reportó ventas por encima o muy por encima de sus expectativas, frente a solo 19% que obtuvo resultados inferiores a lo previsto.

Durante la primera mitad del año, la demanda interna mantuvo un desempeño favorable pese a la crisis energética de marzo, las tensiones en Medio Oriente y la incertidumbre previa a la primera vuelta. En este contexto, el resultado electoral encuentra una economía que ya venía recuperándose, lo que refuerza el cambio de expectativas observado entre las empresas.

Este contexto mejora las perspectivas para la inversión privada durante la segunda mitad del año. El mayor impulso probablemente provendrá de los proyectos empresariales de mediana escala, que suelen responder con mayor rapidez a cambios en la confianza y en la percepción de riesgo.

Este contexto mejora las perspectivas para la inversión privada durante la segunda mitad del año. (Foto: referencial / creado con IA: ChatGPT / Camila Vera)

A ello se suman otros factores que continúan respaldando la inversión, como los altos precios de los metales, condiciones de financiamiento que permanecen favorables y el fortalecimiento de los balances empresariales, reflejado en mayores niveles de liquidez, menor apalancamiento y una recuperación de la rentabilidad. En conjunto, estos factores crean un entorno favorable para que la inversión privada continúe siendo uno de los principales motores del crecimiento durante el segundo semestre.

Si la incertidumbre política dominó la agenda empresarial durante los últimos años, el principal desafío del nuevo Gobierno será ahora la gestión. La inseguridad ciudadana aparece como la prioridad más urgente para el sector privado: el 78% de los CEO considera que debe ser el principal foco de la nueva administración. Le sigue la preparación frente al fenómeno de El Niño (58%).

La importancia que hoy adquiere El Niño de intensidad fuerte responde a que este escenario ya forma parte del panorama económico para la segunda mitad del año y que los riesgos de que se mantenga con esa intensidad hacia el verano de 2027 han aumentado. La magnitud de ese impacto dependerá, en buena medida, de la capacidad del Estado para ejecutar medidas de prevención, coordinar respuestas oportunas y mitigar sus efectos sobre la actividad económica.

El ánimo empresarial es el más alto en 15 años, pero no es incondicional. El nuevo Gobierno inicia su gestión con mejores condiciones políticas y económicas que las administraciones recientes. La incertidumbre política ha dejado de ser el principal freno para invertir. El desafío ahora será convertir ese mayor optimismo en una recuperación sostenida de la inversión privada. La respuesta frente a la inseguridad y, sobre todo, la preparación frente a El Niño serán la primera gran prueba para sostener la confianza empresarial y consolidar la recuperación de la inversión privada.

La hora del director técnico

Por Donita Rodriguez, jefa de Análisis Macroeconómico de Apoyo Consultoría

La incertidumbre política ha dejado de ser el principal freno para las decisiones de inversión. La confianza empresarial ha mejorado porque las empresas perciben un entorno más favorable para planificar. Pero ese cambio será solo el punto de partida. La verdadera prueba será la capacidad de gestión del nuevo Gobierno.

Un fenómeno de El Niño de intensidad fuerte será el primer gran desafío. Así como una selección que aspira a llegar al Mundial, el Estado necesita algo más que buenos jugadores. Se requiere un director técnico capaz de definir la estrategia, ajustar la táctica cuando el partido lo exige, coordinar al equipo y lograr que cada institución cumpla su papel a tiempo.

Eso implica decidir qué intervenciones no pueden esperar, proteger a las poblaciones más vulnerables y reducir el impacto sobre la infraestructura, los servicios y la actividad económica. La confianza empresarial ha dado un primer paso. Ahora le toca al Estado demostrar que sabe jugar este partido.