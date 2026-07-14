Cambio en las expectativas refleja que las empresas han empezado a incorporar un nuevo escenario para la toma de decisiones. Fuente: Andina
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Apoyo Consultoría
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Los resultados del sondeo del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de Apoyo Consultoría a ejecutivos de más de 300 empresas e instituciones miembros (entre el 8 y el 12 de julio) confirman un cambio en el ánimo empresarial.

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