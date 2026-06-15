Así va la confianza para invertir en medio del conteo de votos que, hasta ahora, da como posible ganadora a Keiko Fujimori. Foto: EFE.
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Inmediatamente después de la segunda vuelta electoral en Perú, Apoyo Consultoría encuestó a ejecutivos de sus más de 300 empresas e instituciones miembros del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) para conocer sus intenciones de invertir, las expectativas sobre sus ventas en la segunda mitad del año y su percepción sobre la capacidad del siguiente Gobierno para alcanzar coaliciones en el Congreso de la República, diferenciando entre los dos posibles escenarios electorales.

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