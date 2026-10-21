Diez candidatos integran la lista para elegir a tres directores del Banco Central de Reserva. La sesión del miércoles 21 también abordará la delegación de facultades al Ejecutivo y la prórroga de estados de emergencia. Foto: Congreso.
Diez candidatos integran la lista para elegir a tres directores del Banco Central de Reserva. La sesión del miércoles 21 también abordará la delegación de facultades al Ejecutivo y la prórroga de estados de emergencia. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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La Junta de Portavoces del Senado acordó incorporar el informe final, en mayoría, de la Comisión de Procedimientos Especiales, que recomienda aprobar la propuesta de candidatos para la elección de los tres integrantes del directorio del BCRP.

El debate tendrá una duración de una hora, sin interrupciones, mientras que la sustentación del informe contará con 10 minutos.

La comisión estableció el orden de mérito de los postulantes luego de consolidar los resultados de la evaluación de su trayectoria académica, experiencia profesional y entrevista personal.

¿Quiénes lideran la lista de candidatos?

Estos son los diez candidatos según el puntaje final obtenido:

  1. Oswaldo Molina Campodónico: 94.182 puntos.
  2. José Ricardo Stok Capella: 91.55 puntos.
  3. José Antonio Fernández Baca Llamosas: 90.18 puntos.
  4. Santiago Francisco Roca Tavella: 86.91 puntos.
  5. Juan José Marthans León: 86.60 puntos.
  6. Kurt Johnny Burneo Farfán: 85.73 puntos.
  7. Raúl Eduardo Mauro Machuca: 81.00 puntos.
  8. Diego Macera Poli: 80.73 puntos.
  9. Javier Alfredo Escobal D’Angelo: 60.00 puntos.
  10. Óscar Alfonso Bernardo Dancourt Masías: 51.00 puntos.

La inclusión del informe en la agenda del Pleno permitirá evaluar la propuesta de candidatos para cubrir los tres puestos de director del BCRP cuya elección corresponde al Senado.

SENADO DEBATIRÁ DELEGACIÓN DE FACULTADES

La sesión está programada para las 10:00 a. m. La Junta de Portavoces acordó que el debate de esta iniciativa dure dos horas y media, distribuidas proporcionalmente entre los seis grupos parlamentarios, sin interrupciones.

El presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, Carlos Mesía, de Fuerza Popular, dispondrá de 10 minutos para sustentar el dictamen.

EVALUARÁN PRÓRROGAS DE ESTADO DE EMERGENCIA

La agenda también fue ampliada para analizar los oficios del Poder Ejecutivo que solicitan prorrogar los estados de emergencia establecidos mediante tres decretos supremos.

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