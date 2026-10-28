La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios y reafirmó su compromiso de contener la inflación, pero no dio señales claras sobre un posible aumento en diciembre.

“La acumulación de más información ayudará al comité a determinar la postura de política monetaria adecuada para garantizar que la inflación regrese oportunamente al objetivo de 2% del comité”, dijeron los responsables de política monetaria el miércoles en un comunicado tras la reunión. “El comité garantizará la estabilidad de precios”.

El Comité Federal de Mercado Abierto votó 10-2 por mantener la tasa de fondos federales en un rango de 3.75% a 4%. La gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, discreparon y prefirieron un alza de un cuarto de punto porcentual.

LEA TAMBIÉN: La Fed domina la atención de los operadores de bonos chilenos

La decisión llega menos de una semana antes de las elecciones legislativas de noviembre. En medio de un descontento generalizado con la economía, los demócratas son favoritos para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes y llevan ventaja en las encuestas en varias contiendas clave por el Senado.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa a las 14:30 en Washington.

Es probable que Warsh deba explicar por qué la Fed decidió no elevar las tasas pese a las persistentes presiones sobre los precios y las señales de fortaleza económica.

El edificio de la Reserva Federal Marriner S. Eccles en Washington D. C. (EE. UU.), el viernes 23 de julio de 2021. Fotógrafa: Stefani Reynolds/Bloomberg.

El índice de precios al consumidor aumentó en septiembre a su ritmo más rápido en cinco meses, impulsado en gran medida por el encarecimiento de la energía relacionado con la guerra con Irán. El informe también mostró presiones inflacionarias generalizadas en bienes y servicios.

Los responsables de política monetaria recibirán nuevos datos el jueves, cuando la Oficina de Análisis Económico publique la lectura de septiembre del indicador de inflación preferido de la Fed, el índice de precios de gastos de consumo personal.

El sólido gasto de los consumidores y la avalancha de inversiones en inteligencia artificial siguen impulsando el crecimiento. Los economistas esperan que los datos del jueves muestren que la economía de EE.UU. creció a un ritmo anualizado de alrededor de 3.2% en el tercer trimestre.

El comunicado reiteró que la actividad económica se expande “a un ritmo sólido” y que el gasto interno se mantiene “resiliente”. También señaló que la tasa de desempleo había variado poco y que la inflación seguía elevada.

Volátiles expectativas

Las expectativas de los inversionistas para esta reunión cambiaron drásticamente en las últimas semanas. Poco después de que la Fed elevara las tasas en septiembre, las apuestas por otro aumento este mes superaron el 70%, según los futuros sobre fondos federales.

Eso cambió después de que dos miembros con derecho a voto del FOMC —el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson— dijeran que el alza de septiembre había dado tiempo al banco central para evaluar la economía. Las probabilidades de otro aumento implícitas en el mercado cayeron rápidamente por debajo de 30% y siguieron bajando hasta situarse por debajo de 10% antes de la decisión del miércoles.

Warsh dijo el 16 de octubre que “el mundo ha evolucionado en términos generales de acuerdo con nuestras expectativas” desde la reunión de septiembre. Los mercados interpretaron sus comentarios como una señal de que no buscaba modificar sus expectativas y, por lo tanto, de que la Fed probablemente mantendría las tasas sin cambios.

La disidencia de Cook se produce mientras continúa impugnando el intento del presidente Donald Trump de destituirla. Funcionarios del gobierno programaron una audiencia en la Casa Blanca para principios de noviembre con el fin de examinar acusaciones de fraude hipotecario que Cook ha negado reiteradamente.

Cook dijo que no podría asistir a la audiencia.

Elaborado con información de Bloomberg