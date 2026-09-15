Universitario de Deportes mantiene su actual administración tras quedar sin efecto la medida cautelar que había reactivado provisionalmente el proceso concursal. (Foto: Universitario).
Universitario de Deportes mantiene su actual administración tras quedar sin efecto la medida cautelar que había reactivado provisionalmente el proceso concursal. (Foto: Universitario).
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Redacción Gestión
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El proceso concursal de vuelve al escenario previo a la medida cautelar de agosto, luego de que el dejara sin efecto la .

La decisión fue tomada por el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de Lima, que declaró fundadas las oposiciones presentadas por Universitario y el contra la Resolución N.° 03, emitida el 20 de agosto de 2026, mediante la cual se había concedido la medida cautelar solicitada por .

De esa manera, queda sin efecto la medida que había dispuesto el levantamiento provisional de la suspensión del procedimiento concursal, además de suspender los efectos de determinadas resoluciones del Indecopi y ordenar que se dieran las facilidades para llevar adelante una Junta de Acreedores.

¿QUÉ CAMBIA PARA UNIVERSITARIO?

En términos prácticos, la ‘U’ regresa al escenario anterior a la medida cautelar. Así lo explicó Anthony Lizárraga, abogado especialista en derecho concursal del estudio Muñiz, a Gestión. “En resumidas cuentas, lo que se ha dicho acá es regresar hacia atrás, es decir, no hay ningún efecto de la medida cautelar”, aseguró.

Por tanto, no se realizaría la Junta de Acreedores que había quedado habilitada provisionalmente por la resolución de agosto. Asimismo, Lizárraga indicó que se mantiene la administración actual de , que ejerce sus facultades bajo el régimen establecido para el club.

La resolución señala que fueron desvirtuados los presupuestos de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y adecuación o razonabilidad de la medida cautelar, por lo que el juzgado determinó dejarla sin efecto.

Franco Velazco, actual administrador de Universitario, informó a través de sus redes sociales que el club fue notificado formalmente de la nueva resolución judicial. (Foto: X/@imperatovelazco)
Franco Velazco, actual administrador de Universitario, informó a través de sus redes sociales que el club fue notificado formalmente de la nueva resolución judicial. (Foto: X/@imperatovelazco)

La decisión fue difundida también por , quien informó en sus redes sociales que el club fue notificado formalmente del pronunciamiento.

Día importante para Universitario. Hemos sido notificados formalmente con el pronunciamiento del juzgado que declara fundada la oposición, como consecuencia de ello, se deja sin efecto la medida cautelar”, comentó el dirigente en su cuenta de X.

CONTROVERSIA CON GREMCO SEGUIRÍA LATENTE

El nuevo escenario no supone el cierre definitivo de la controversia. Gremco tiene todavía su derecho a cuestionar esto ante una vía superior. Es parte de su derecho legal, explicó Lizárraga.

Además, el abogado precisó que el proceso judicial principal continúa, debido a que la controversia de fondo es independiente de la medida cautelar que acaba de ser dejada sin efecto.

De esta manera, el efecto inmediato para Universitario es que queda sin efecto la medida que había permitido reactivar provisionalmente su procedimiento concursal y avanzar hacia una Junta de Acreedores, mientras continúa la disputa judicial de fondo.

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