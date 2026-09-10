El pedido del Ejecutivo para obtener 66 facultades legislativas agrupadas en ocho materias enfrenta cuestionamientos en la Cámara de Diputados. Al respecto, el vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, afirmó que seis comisiones ya emitieron informes desfavorables a la delegación de poderes solicitada por el Gobierno.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario sostuvo que el paquete presentado por el Ejecutivo contiene “amplias imprecisiones” y consideró que la propuesta no tendría el carácter excepcional que, a su juicio, debería justificar una delegación de facultades.

El parlamentario también cuestionó la actuación de Fuerza Popular frente a las prioridades planteadas por el Gobierno. Según señaló, la bancada ha presentado 15 iniciativas legislativas, pero ninguna estaría vinculada con el Fenómeno El Niño o la seguridad ciudadana.

Por el contrario, afirmó que su bancada presentó alrededor de 40 iniciativas relacionadas con ambas materias.

“No tenemos una sola iniciativa legislativa de parte de Fuerza Popular que se condiga con estas prioridades”, señaló Zunini.

Advierte diferencias entre Diputados y Senado

Otro de los cuestionamientos del legislador estuvo dirigido al papel que podría asumir el Senado durante la evaluación del pedido de facultades.

Zunini señaló que, bajo el actual sistema bicameral, ambas cámaras cuentan con competencias diferenciadas y cuestionó que el Senado pueda terminar aprobando las 66 facultades pese a un pronunciamiento desfavorable de la Cámara de Diputados.

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A su criterio, una eventual aprobación del paquete completo por parte de los senadores podría desnaturalizar el procedimiento de delegación de facultades.

“Ocho materias, 66 facultades, con amplias imprecisiones, no constituye, pues, una medida jurídica excepcional”, sostuvo.

También respalda interpelaciones

El diputado también se refirió además a las mociones de interpelación contra los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaúnde.

Zunini rechazó que el debate de estas mociones haya sido postergado por falta de respaldo parlamentario. Explicó que, según el Reglamento del Congreso, primero corresponde dar cuenta de las iniciativas y luego proceder con su debate.

En esa línea, indicó que su bancada respaldará que ambas interpelaciones sean discutidas en el Pleno.

Sobre el retiro de la firma del diputado Marlon Aguirre de una de las mociones, Zunini sostuvo que ello no afecta su continuidad y señaló que el parlamentario tendrá que explicar su decisión ante el Pleno.

Rechaza acusaciones de obstrucción

Frente a las críticas de integrantes de Fuerza Popular, quienes acusaron a la oposición de obstaculizar la gestión del Gobierno, Zunini rechazó esa interpretación.

El diputado sostuvo que la fiscalización política y la presentación de proyectos de ley forman parte de las funciones del Congreso.

También cuestionó que el Ejecutivo busque revisar determinadas materias mediante facultades legislativas que, según afirmó, pudieron ser atendidas mediante iniciativas de la propia bancada oficialista.