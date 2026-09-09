El pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori sufrió un revés esta semana en la Cámara de Diputados. Cuatro comisiones parlamentarias se pronunciaron en contra de otorgar al Poder Ejecutivo la posibilidad de legislar durante 120 días en diversas materias.

El rechazo se produjo en las comisiones de Energía y Minas; Producción; Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital; e Infraestructura, Vivienda y Transportes. La decisión resulta relevante porque dos de estos grupos de trabajo están presididos por legisladores de la bancada oficialista Fuerza Popular.

En las cuatro comisiones, las bancadas de oposición —con el respaldo de representantes del Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras— lograron imponerse en las votaciones.

Las opiniones de estos grupos de trabajo serán remitidas a la Comisión de Constitución, encargada de elaborar el predictamen que posteriormente será debatido en el Pleno de la Cámara de Diputados.

La presidenta de dicha comisión, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), solicitó opinión a 12 comisiones parlamentarias. Hasta el momento, solo las Comisiones de Ambiente y Defensa Nacional emitieron informes favorables al pedido del Ejecutivo.

Energía y Minas cuestiona urgencia

En la Comisión de Energía y Minas, presidida por Yenifer Paredes de Juntos por el Perú, el informe fue aprobado con 11 votos a favor y siete en contra. El mismo el cual concluyó que “no es viable” delegar al Ejecutivo la facultad de legislar por 120 días en las materias planteadas.

Entre los principales cuestionamientos figura el capítulo referido a minería. El documento señala que la propuesta busca facilitar trámites, brindar asistencia técnica y promover el desarrollo de proveedores y encadenamientos productivos vinculados al sector privado minero.

Para la comisión, estas medidas no tendrían carácter urgente frente a otras reformas pendientes, como una nueva Ley MAPE o una nueva Ley General de Minería.

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El informe también cuestionó el pedido relacionado con hidrocarburos, al considerar que la propuesta del Ejecutivo es “genérica” y no especifica si las facultades estarán orientadas al sector petrolero, al gas natural o a ambos.

En materia eléctrica, la comisión consideró que las modificaciones planteadas a la Ley de Concesiones Eléctricas y a la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica pueden ser discutidas directamente por el Congreso con los actores involucrados.

Comisión de Energía y Minas declara inviable pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. Foto: Congreso de la República.

Producción también rechaza el pedido

En la Comisión de Producción, presidida por el oficialista José Marvin Palma Mendoza de Fuerza Popular, también se produjo un revés para el Ejecutivo.

El legislador había sustentado un informe favorable a otorgar las facultades. Sin embargo, durante la discusión, representantes de Juntos por el Perú y Ahora Nación expresaron su oposición a la propuesta.

A ellos se sumaron los legisladores de Buen Gobierno y Partido Cívico Obras, quienes terminaron por discrepar con la propuesta.

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Ciencia e Infraestructura se suman al rechazo

La Comisión de Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital, presidida por el fujimorista Diethell Columbus, también rechazó el pedido del Ejecutivo.

Columbus había planteado un informe que recomendaba otorgar las facultades; sin embargo, nuevamente los votos de las bancadas de oposición, entre ellas Partido del Buen Gobierno y Obras, terminaron inclinando la balanza en contra de la iniciativa.

A estos tres grupos de trabajo antes mencionados, se sumó la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, que también emitió una opinión desfavorable.

No obstante, como no había un informe sobre la iniciativa, los integrantes del grupo de trabajo acordaron votar directamente sobre la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo.

Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes también negó respaldar las facultades del Gobierno. Foto: Congreso.

Aunque inicialmente el resultado de la votación fue de seis votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, posteriormente se presentó un pedido de reconsideración para intentar modificar la decisión. La solicitud, planteada por el parlamentario Gilmer Trujillo, de Fuerza Popular, no prosperó.

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Pedido de facultades aún sigue en evaluación

El panorama, sin embargo, no es completamente adverso para el Gobierno. La Comisión de Defensa Nacional aprobó un informe favorable a la delegación de facultades, con 10 votos a favor y seis en contra.

Con estos resultados, el pedido de facultades deberá continuar su recorrido parlamentario. La Comisión de Constitución tendrá que evaluar las distintas opiniones antes de definir el predictamen que será llevado al Pleno de la Cámara de Diputados, donde finalmente se decidirá si el Ejecutivo obtiene o no las facultades solicitadas.