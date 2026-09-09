Como parte de estas reuniones, Galarreta sostuvo un encuentro con diputados de Renovación Popular. Foto: PCM.
Como parte de estas reuniones, Galarreta sostuvo un encuentro con diputados de Renovación Popular. Foto: PCM.
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Redacción Gestión
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planteadas por el gobierno de Keiko Fujimori.

la cual tuvo como objetivo avanzar en el respaldo a la solicitud de atribuciones para el Ejecutivo.

Las facultades legislativas planteadas buscan fortalecer las acciones contra el crimen organizado. También contemplan medidas orientadas a dinamizar la economía.

Asimismo,

En la reunión participaron los ministros de Defensa, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Agrario y Riego, y Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El premier Luis Galarreta se reunió con diputados de Renovación Popular para buscar respaldo a medidas contra el crimen organizado, por la economía y ante El Niño. Foto: PCM
El premier Luis Galarreta se reunió con diputados de Renovación Popular para buscar respaldo a medidas contra el crimen organizado, por la economía y ante El Niño. Foto: PCM

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