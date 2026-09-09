El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, inició una ronda de diálogo con las bancadas parlamentarias para impulsar la aprobación de facultades legislativas planteadas por el gobierno de Keiko Fujimori.

Como parte de estas reuniones, sostuvo un encuentro con diputados de Renovación Popular, la cual tuvo como objetivo avanzar en el respaldo a la solicitud de atribuciones para el Ejecutivo.

Las facultades legislativas planteadas buscan fortalecer las acciones contra el crimen organizado. También contemplan medidas orientadas a dinamizar la economía.

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Asimismo, otro de los objetivos es ejecutar disposiciones para reducir el impacto que podría generar el fenómeno El Niño en el país.

En la reunión participaron los ministros de Defensa, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Agrario y Riego, y Vivienda, Construcción y Saneamiento.