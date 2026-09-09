Mirtha Vásquez presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Foto: GEC.
Mirtha Vásquez presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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La , presentó una denuncia constitucional , a raíz de sus y el impacto que esta medida podría tener en la popularidad de la presidenta Keiko Fujimori.

Vásquez Chuquilín sostuvo que Gutiérrez no debería continuar al frente de la Defensoría del Pueblo debido a sus “declaraciones irresponsables”. Además, lo acusó de haber incurrido en graves infracciones constitucionales por una supuesta “omisión” en la defensa activa frente a vulneraciones de derechos humanos.

Como parte de su denuncia, la senadora planteó que Gutiérrez sea inhabilitado para ejercer la función pública durante diez años.

“Espero que sea admitida y declarada procedente en la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados para que se disponga la investigación correspondiente”, escribió Vásquez en su cuenta de X (antes Twitter).

La denuncia deberá ser evaluada por la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados. .

¿Qué dijo Josué Gutiérrez?

La controversia se originó por declaraciones que el defensor del Pueblo brindó a RPP la semana pasada. En esa entrevista, Gutiérrez señaló que los presidentes que han disuelto el Congreso han registrado un incremento automático en sus niveles de aprobación.

Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, expresó sus disculpas por sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso. Foto: Defensoría del Pueblo.
Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, expresó sus disculpas por sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso. Foto: Defensoría del Pueblo.

“Resulta que en el Perú tenemos un caso curioso: el que se atrevió a disolver el Congreso, automáticamente eleva sus puntos porcentuales de aceptación, como que puede ser la señora Fujimori o cualquier gobierno”, declaró.

El funcionario vinculó este comportamiento con la percepción ciudadana sobre las instituciones y sostuvo que existe una “debilidad democrática” que debe ser atendida mediante una recuperación de la credibilidad institucional.

Gutiérrez ofrece disculpas

Tras la polémica generada por sus declaraciones, .

“Hice un hipotético relacionamiento de un escenario que no queremos como democracia (...) Era el correlato de un análisis y esto causó incomodidad”, sostuvo.

El defensor del Pueblo también señaló que no cuestionaba las críticas formuladas por distintos parlamentarios tras sus declaraciones. Afirmó que las consideraba parte natural del debate democrático.

“No estoy en contra de la declaración de muchos diputados y senadores que salieron rápidamente a decir que eran palabras desafortunadas o desliz o lo que sea. Yo no me sentí mal porque es lo más natural en un demócrata criticar”, agregó.

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