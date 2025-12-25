La Comisión Permanente del Congreso debatirá el lunes 29 de diciembre el informe final que propone inhabilitar por 10 años a la excongresista Mirtha Vásquez para ejercer función pública.

El informe fue aprobado el 20 de junio por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con 12 votos a favor y 3 en contra, en donde se acusa a Vásquez de presuntamente infringir el artículo 45 de la Constitución y del presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, según el artículo 399 del Código Penal.

La denuncia fue presentada por los excongresistas César Gonzáles y Manuel Merino, quienes acusan a Vásquez de presuntos actos arbitrarios cuando fue presidenta interina del Congreso, como aumentos remunerativos y asignación de funciones a determinados trabajadores antes de terminar su mandato, además de un presunto incumplimiento de procedimientos de protección sanitaria durante la pandemia de la covid-19.

El debate del informe será el primer tema de la agenda de la Comisión Permanente, en una sesión programada para las 9 de la mañana en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

A vísperas de la Navidad, me entero por las redes sociales que he sido citada a la Comisión Permanente, donde se abordará una acusación en mi contra, sin haberme notificado formalmente. En un acto de persecución política, se busca impedir mi derecho a ser elegida en el Congreso. pic.twitter.com/fMwchZyXhv — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) December 24, 2025

Por otro lado, Mirtha Vásquez afirmó que se enteró de la sesión por redes sociales y que no ha sido notificada formalmente de ello.

“En un acto de persecución política, se busca impedir mi derecho a ser elegida en el Congreso”, consideró en un comunicado en su cuenta en la red social X.