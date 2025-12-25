Comisión Permanente debatirá informe que recomienda inhabilitar por 10 años a Mirtha Vásquez. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)
Comisión Permanente debatirá informe que recomienda inhabilitar por 10 años a Mirtha Vásquez. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

para ejercer función pública.

El informe fue aprobado el 20 de junio por y del presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, según el artículo 399 del Código Penal.

La denuncia fue presentada por los excongresistas César Gonzáles y Manuel Merino, quienes acusan a Vásquez de presuntos actos arbitrarios cuando fue presidenta interina del Congreso, como aumentos remunerativos y asignación de funciones a determinados trabajadores antes de terminar su mandato, además de un presunto incumplimiento de procedimientos de protección sanitaria durante la pandemia de la covid-19.

LEA TAMBIÉN: De parche en parche: la agonía silenciosa del sistema tributario peruano

El debate del informe será el primer tema de la agenda de la Comisión Permanente, en una sesión programada para las 9 de la mañana en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

Por otro lado,

LEA TAMBIÉN: Reinfo va hasta 2026: Congreso dio votación final para ampliar su vigencia

“En un acto de persecución política, se busca impedir mi derecho a ser elegida en el Congreso”, consideró en un comunicado en su cuenta en la red social X.

El debate del informe será el primer tema de la agenda de la Comisión Permanente, en una sesión programada para las 9 de la mañana en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Foto: Congreso.
El debate del informe será el primer tema de la agenda de la Comisión Permanente, en una sesión programada para las 9 de la mañana en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Foto: Congreso.

TE PUEDE INTERESAR

PJ autoriza inicio de juicio oral contra Guido Bellido y Guillermo Bermejo: Los motivos
Comisión Permanente debatirá este lunes dictámenes en materia tributaria y financiera
Inversión privada más allá de la minería: los proyectos que “resistirían” al año electoral

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.