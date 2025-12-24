La Comisión Permanente del Congreso de la República se reunirá este lunes 29 de diciembre, desde las 9:00 de la mañana, para debatir el informe final de una denuncia constitucional y una amplia agenda de dictámenes legislativos vinculados a temas tributarios, sociales, económicos y de transporte.

La sesión se llevará a cabo en la Sala Grau del Palacio Legislativo, según la citación realizada por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

Uno de los puntos centrales de la agenda es el debate del informe final de la Denuncia Constitucional 114 (antes 467), formulada contra la excongresista Mirtha Vásquez Chuquilín, en su calidad de presidenta interina del Congreso. La acusación plantea una presunta infracción constitucional, así como la supuesta comisión del delito de negociación incompatible.

Además, la Comisión Permanente analizará diversos dictámenes elaborados por varias comisiones ordinarias del Congreso, entre ellas Cultura, Salud, Economía, Transportes, Vivienda, Descentralización, Trabajo y Pueblos Andinos, considerados de preponderancia nacional.

En el ámbito tributario, se someterá a debate y segunda votación el dictamen del Proyecto de Ley 13592, que propone modificar la Ley del Impuesto a la Renta. Asimismo, se evaluará el dictamen del PL 13593, orientado a modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo, con el fin de prorrogar la vigencia de los apéndices I y II de dicha norma.

La agenda también incluye el dictamen del Proyecto de Ley 13590, que plantea prorrogar la vigencia del Decreto de Urgencia 012-2019, norma que establece medidas para fortalecer la seguridad vial en el servicio de transporte público terrestre de carga y de pasajeros a nivel nacional.

En materia social y municipal, se debatirá el dictamen del Proyecto de Ley 961/2021-CR, que propone modificar la Ley de Tributación Municipal y la Ley General de la Persona con Discapacidad, con el objetivo de permitir la deducción de la base imponible del impuesto predial en favor de personas con discapacidad severa.