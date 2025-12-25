El Poder Judicial (PJ) autorizó el inicio del juicio oral contra los congresistas Guido Bellido y Guillermo Bermejo, acusados de ser presuntos coautores del delito de obstaculización de la justicia en agravio del Estado.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, mediante una resolución emitida el 22 de diciembre, ordenó que ambos congresistas sean juzgados por presuntamente impedir que el exmilitar Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como ‘Sacha’, declare ante la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional (DIRCOTE) en una investigación a dichos parlamentarios por sus presuntos vínculos con remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en el VRAEM.

El magistrado ordenó enviar todo lo actuado en el proceso a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, para que esta fije la fecha y hora del inicio del juicio oral.

Cabe recordar que la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal solicitó una pena de 7 años y 6 meses de prisión para Bellido y Bermejo, además del pago de 182 días multa, equivalentes a 236 mil soles para cada uno.

Por otro lado, la Procuraduría General del Estado pidió que ambos congresistas paguen, de forma solidaria, 247 mil 500 soles por concepto de reparación civil.

En la actualidad, el congresista Guillermo Bermejo se encuentra recluido en el penal Ancón 1, donde cumple una condena de 15 años de prisión impuesta por el delito de afiliación a organización terrorista por hechos ocurridos entre los años 2008 y 2009 en el VRAEM.