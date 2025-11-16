A menos de 15 días para la realización de las elecciones internas en las agrupaciones con miras a los comicios generales de abril del 2026, la alianza electoral Venceremos eligió este fin de semana a su candidato presidencial.

Se trata del abogado del encarcelado legislador Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, quien se impuso en las elecciones internas al representante del Nuevo Perú, Vicente Alanoca.

“Sabemos que este camino de seguir construyendo la alianza va a seguir siendo un camino duro y difícil, pero estamos convencidos de que lo vamos a lograr. De nuestra parte va a seguir existiendo el desprendimiento necesario para lograr construir esta alianza electoral”, indicó Atencio durante su presentación.

“Tenemos que tener en claro que el enemigo no se encuentra acá, el rival se encuentra afuera y es la derecha peruana, el sistema neoliberal que nos han impuesto y las brechas sociales que debemos abolir”, añadió el abogado.

LEA TAMBIÉN: PJ condenó a 15 años de cárcel a congresista Guillermo Bermejo

ALANOCA SE PRONUNCIA

Tras conocerse esta noticia, Alanoca utilizó sus redes sociales para agradecer a los que votaron por él; no obstante, denunció que “se impuso la forma clásica, racista y odiosa de hacer política”.

“Agradezco profundamente a todos quienes apostaron por nuestra precandidatura, se impuso la forma clásica, racista y odiosa de hacer política, seguiremos visitando el Perú haciendo una práctica política con docencia y decencia, para salir de la mercantilización nefasta de la política en el Perú”, escribió el dirigente aymara.

Cabe precisar que a Atencio lo acompañan en la plancha presencial Elena Rivera (primera vicepresidencia) y Alberto Quintanilla (segunda vicepresidencia).