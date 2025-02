Un colaborador eficaz reveló ante la Fiscalía que el congresista Guillermo Bermejo habría efectuado un acuerdo bajo la mesa con uno de los jueces que lo absolvió en su caso por terrorismo.

Según un reportaje de Panorama, presentado este domingo 9 de febrero, el congresista quien enfrentaba un proceso por presunta afiliación al terrorismo habría recibido ayuda del magistrado Andrés Arturo Churampi Garibaldi.

De acuerdo a la declaración CE 11-2024: “...el Magistrado lo ayudaría en su proceso (...) siendo el resultado final la absolución del delito de afiliación al terrorismo en segunda instancia”, detalló.

El legislador se habría renido con Churampi Garibaldi en un café en la avenida Caminos del Inca, en Surco, junto a su abogado Ronald Atencio.

“Se acercó el congresista con el abogado Atencio, se sentaron y conversaron sobre su caso por espacio de unos dos minutos manifestándole el magistrado que le apoyaría en su caso”, relató el colaborador .

El abogado de Bermejo, Ronald Atencio, negó las acusaciones. “Se lo digo rotundamente, jamás he participado con magistrado, yo no he hablado de ningún caso ni proceso, ninguno”, expresó.

Al ser consultado sobre el colaborador eficaz, Atencio indicó que “es la primera vez que escuchaba hablar sobre él”.

Andrés Churampi también lo desmiente

El juez Andrés Churampi también desmintió el testimonio. “Rechazo totalmente, jamás me he reunido con ellos, no los he visto”, afirmó a Panorama.

Churampi subrayó que no conoce a las personas mencionadas en el testimonio y que no ha tenido contacto con ellas en ningún momento.