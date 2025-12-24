PJ volvió a rechazar pedido de impedimento de salida del país para Dina Boluarte. Foto: Andina
, en el marco de la investigación que afronta por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

, el cual buscaba revertir la resolución emitida por el juez Fernando Valdez, emitida en octubre pasado.

La Fiscalía argumentó que la apelación interpuesta se fundamenta en los derechos constitucionales del debido proceso, motivación de resoluciones judiciales y pluralidad de instancias.

Asimismo, se precisa que, como pretensión principal, se pidió que se revoque la resolución apelada y como pretensión accesoria, se declare la nulidad de la referida resolución.

Sin embargo, el tribunal superior confirmó la decisión del juez Valdez respecto al rechazo del pedido fiscal de impedir la salida del país por 36 meses a la expresidenta.

para recaudar aportes de militantes destinados a pagar la reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón y por un posible financiamiento prohibido de la campaña electoral de 2021, cuando integró la fórmula presidencial de ese partido.

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la decisión del juez Fernando Valdez respecto al rechazo del pedido fiscal de impedir la salida del país por 36 meses a la expresidenta. (Foto: Andina)

