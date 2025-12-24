El Poder Judicial (PJ) volvió a rechazar el pedido fiscal el impedimento de salida del país por 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte, en el marco de la investigación que afronta por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró “infundado” el recurso de apelación presentado por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos, Tercer Despacho, el cual buscaba revertir la resolución emitida por el juez Fernando Valdez, emitida en octubre pasado.

La Fiscalía argumentó que la apelación interpuesta se fundamenta en los derechos constitucionales del debido proceso, motivación de resoluciones judiciales y pluralidad de instancias.

Asimismo, se precisa que, como pretensión principal, se pidió que se revoque la resolución apelada y como pretensión accesoria, se declare la nulidad de la referida resolución.

Sin embargo, el tribunal superior confirmó la decisión del juez Valdez respecto al rechazo del pedido fiscal de impedir la salida del país por 36 meses a la expresidenta.

Cabe recordar que la Fiscalía de Lavado de Activos investiga a Boluarte por presuntamente haber impulsado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre para recaudar aportes de militantes destinados a pagar la reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón y por un posible financiamiento prohibido de la campaña electoral de 2021, cuando integró la fórmula presidencial de ese partido.