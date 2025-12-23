El Poder Judicial (PJ) ordenó que la Procuraduría General del Estado sea incorporada como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación que se le sigue al expresidente Francisco Sagasti y los exministros Rubén Vargas y José Elice, por el pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en noviembre de 2020.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley aceptó la solicitud presentada por la defensa legal de la Procuraduría para que el Estado se constituya en la investigación seguida a los exfuncionarios por el presunto abuso de autoridad contra el exmandatario y sus exministros.

Por ello, esta entidad estatal podría solicitar y acceder a una posible reparación civil, si Sagasti y los exministros investigados fueran hallados culpables por el caso que se les investiga.

En una resolución, emitida el 18 de diciembre, el magistrado señaló que la solicitud cumplía con los requisitos del Código Procesal Penal para ser admitida, como describir detalladamente el hecho investigado, justificar la pretensión y precisar el monto de reparación civil solicitado.

“La argumentación ofrecida resulta adecuada para admitir su constitución como actor civil, dado que los hechos invocados como fundamento deberán ser debidamente acreditados en el transcurso del proceso penal”, se lee en la resolución.

Bajo ese criterio, el juez declaró infundadas las oposiciones formuladas por los abogados de los investigados contra la participación del Estado como “actor civil” en el caso.

Cabe recordar que la Procuraduría planteó que Sagasti y los exministros Vargas y Elice paguen solidariamente 400 mil soles como reparación civil a favor del Estado dentro de este proceso penal.