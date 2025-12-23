PJ ordenó que Procuraduría sea incorporada como actor civil en investigación a Francisco Sagasti. (Foto referencial/ archivo Presidencia)
PJ ordenó que Procuraduría sea incorporada como actor civil en investigación a Francisco Sagasti. (Foto referencial/ archivo Presidencia)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

y los exministros Rubén Vargas y José Elice, por el pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en noviembre de 2020.

El juez supremo provisional seguida a los exfuncionarios por el presunto abuso de autoridad contra el exmandatario y sus exministros.

Por ello, esta entidad estatal podría solicitar y acceder a una posible reparación civil, si Sagasti y los exministros investigados fueran hallados culpables por el caso que se les investiga.

LEA TAMBIÉN: Francisco Sagasti critica a José Jerí por la inseguridad ciudadana: “No hay acciones visibles”

En una resolución, emitida el 18 de diciembre, el magistrado señaló que la solicitud cumplía con los requisitos del Código Procesal Penal para ser admitida, como describir detalladamente el hecho investigado, justificar la pretensión y precisar el monto de reparación civil solicitado.

“La argumentación ofrecida resulta adecuada para admitir su constitución como actor civil, dado que los hechos invocados como fundamento deberán ser debidamente acreditados en el transcurso del proceso penal”, se lee en la resolución.

LEA TAMBIÉN: Congreso archiva denuncias contra expresidente Sagasti, expremier Bermúdez y exministros

Bajo ese criterio, el juez declaró infundadas las oposiciones formuladas por los abogados de los investigados contra la participación del Estado como “actor civil” en el caso.

Cabe recordar que a favor del Estado dentro de este proceso penal.

Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)
Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

MML afirma contar con fondos para mantenimiento de la Panamericana Sur tras activar carta fianza
Defensoría: Pensión vitalicia solo alcanza a presidentes elegidos por voto popular
PCM anuncia creación de subsistema contra la extorsión y el sicariato: Los detalles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.