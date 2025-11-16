La Procuraduría General del Estado (PGE) pidió a la Corte Suprema ser incorporada en el proceso judicial que afronta el expresidente Francisco Sagasti por el irregular pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante su gestión.

En su solicitud, la procuradora general del Estado, María Caruajulca, planteó que el exmandatario y los demás coprocesados paguen, de manera solidaria, el monto de S/ 400,000 por concepto de reparación civil en caso sean sentenciados.

LEA TAMBIÉN: Francisco Sagasti critica a José Jerí por la inseguridad ciudadana

Se trata de un monto preliminar, por lo que que puede variar durante el proceso. De momento, el caso está en fase de indagación preparatoria en el Ministerio Público, desde mayo pasado.

La defensa de Sagasti se opuso, razón por la cual el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema realizará el próximo 19 de noviembre, a las 8:00 a.m., una audiencia virtual para evaluar la petición.

La Fiscalía investiga a Sagasti y a los exministros Rubén Vargas y José Elice por haber emitido resoluciones arbitrarias e ilegales para disponer el pase al retiro de unos 19 tenientes generales y oficiales generales de la PNP para nombrar a un nuevo comandante general de esta institución.

En mayo pasado, el Pleno del Congreso debatió una acusación constitucional contra los tres ambos exfuncionarios; sin embargo, no alcanzaron los votos necesarios para inhabilitarlos por el plazo de 10 años.

LEA TAMBIÉN: Congreso rechaza inhabilitar a Francisco Sagasti por 10 años