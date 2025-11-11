El expresidente Francisco Sagasti Hochhausler emitió en noviembre del 2020 las resoluciones supremas que dispusieron el pase al retiro de 18 oficiales de la Policía Nacional del Perú.(Foto: Presidencia).
El expresidente Francisco Sagasti Hochhausler emitió en noviembre del 2020 las resoluciones supremas que dispusieron el pase al retiro de 18 oficiales de la Policía Nacional del Perú.(Foto: Presidencia).
El juez supremo Juan Carlos Checkley cito al expresidente Francisco Sagasti a la audiencia que se llevará adelante este 17 de noviembre en el marco de la investigación preliminar del caso de pases al retiro de efectivos de la Policía Nacional del Perú.

A Sagasti se le acusa de presunto abuso de autoridad al haber respaldado la medida. También se imputa a los exministros Rubén Vargas y José Elice.

Sagasti Hochhausler emitió en noviembre del 2020 las resoluciones supremas que dispusieron el pase al retiro de 18 oficiales de la Policía Nacional del Perú.

El general PNP César Cervantes Cárdenas fue designado como comandante general de la Policía Nacional, durante el gobierno de Francisco Sagasti, lo que implicó el pase al retiro automático de 3 tenientes generales y 15 generales de la PNP.

