El congresista Guido Bellido, de la bancada de Podemos Perú, se refirió la asignación de una tarjeta de 1,900 soles correspondiente a la canasta navideña de los congresistas, revelado en un reportaje emitido el último domingo.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, el legislador señaló que la responsabilidad de regular o restringir dichas asignaciones recae en la Mesa Directiva.

Sin embargo, pese a que este tipo de asignaciones se ha heredado de gestiones anteriores, ninguna Mesa Directiva las ha eliminado ni modificado, mostrando una continuidad y falta de acción ante el tema.

“La Mesa Directiva podría regular y restringir este tipo de asignaciones. Pero las Mesas Directivas que han entrado no han hecho absolutamente nada al respecto”, añadió.

Cuando se le consultó si regresaría el dinero, Bellido sostuvo que eso no solucionaría el problema de fondo, debido a que lo importante es, a su consideración, cambiar de raíz este tipo de asignaciones.

“Independientemente de devolver. El tema, no es que tú devuelvas y todo continúa. El control lo tiene la mesa directiva”, añadió.

Asimismo, manifestó su intención de donar ese bono a personas necesitadas.

“Hay personas que realmente requieren”, puntualizó el congresista.

Cabe recordar que, según documentos oficiales, cada congresista recibirá en diciembre un total de 46 mil 900 soles por diversos conceptos como remuneración, gratificación, bono por función congresal, asignación por semana de representación y una tarjeta electrónica de 1,900 soles.

Según lo revelado por el dominical Cuarto Poder, el Congreso adquirió 4,500 tarjetas electrónicas con un valor unitario de 1,900 soles, lo que representa un gasto total de 8.55 millones de soles. Estas serán distribuidas entre personal de confianza, trabajadores de planta y legisladores.