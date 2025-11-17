La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó el informe de la denuncia contra la legisladora Lucinda Vásquez, quien fue captada en una fotografía recibiendo un corte de uñas por parte de uno de sus asesores, en pleno despacho.

Por mayoría —solo con tres abstenciones— la moción permite que ahora se podrá investigar a la congresista de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo.

Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética del Congreso, sostuvo que ahora la congresista Vásquez deberá presentar su descargo en un plazo de cinco días antes de que inicie la audiencia que evalúe las sanciones para este caso.

“Se solicita a los denunciantes y a la comisión de oficio recabar algunos medios probatorios para la audiencia”, añadió para Canal N.

Comisión de Ética aprueba investigar a congresista Lucinda Vásquez por el 'Caso cortaúñas'. Foto: Congreso.

Vale añadir que el exasesor fotografiado dándole un corte de uñas a la congresista Lucinda Vásquez consideró como “humanitario” el hecho, y negó las imputaciones contra su otrora empleadora.

“¿Qué acción tomaría si usted viera una persona que está cojeando, que tenga ciertas, digamos, molestias? Entonces, uno por empatía, uno por un acto humanitario lo que hace es acercarse y preguntarle a esa persona qué es lo que tiene”, argumentó.