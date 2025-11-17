El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, Víctor Cutipa, anunció esta mañana que se reanudará, el martes 18 de noviembre, la sesión para debatir el predictamen que propone ampliar el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Esta sesión se buscará otorgar una prórroga de dos años para la formalización de mineros, estableciendo como nueva fecha límite diciembre de 2027.

Los manifestantes, que provocaron congestión vehicular y bloquearon vías como la avenida Abancay y los jirones Áncash y Junín, anunciaron que permanecerán de forma indefinida frente al Congreso de la República hasta que la Comisión de Energía y Minas debata y apruebe el predictamen que propone la prórroga del Reinfo.

Al ser consultado sobre la posible reincorporación de los 50,000 registros de Reinfo que fueron suspendidos en junio de este año, el presidente de la comisión dijo que lleva una propuesta a la sesión “y es el pleno de la comisión quien toma la decisión”.

Durante la movilización, el congresista Roberto Sánchez respaldó la ampliación, pero sugirió que el plazo de dos años sería insuficiente y planteó extenderlo hasta cinco años, hasta 2030. Además, llamó a los mineros a mantenerse movilizados y calificó la lucha como justa.