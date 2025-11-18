El Poder Judicial declaró fundada una solicitud de la Procuraduría General del Estado, y determinó el embargo de un inmueble vinculado a la congresista, suspendida en funciones, María Cordero Jon Tay.

El PJ detalló que la medida se da por la presunta comisión del delito de concusión en agravio del Estado, y dispuso el embargo por un monto de S/ 200,000 de un inmueble ubicado en el jirón Alfonso Ugarte Bernal n° 357, inscrito en la partida electrónica n° 80162162 de la zona registral n° IX Sede Lima - Oficina Registral Barranca.

María Cordero Jon Tay —vinculada a Fuerza Popular, partido del que fue expulsada— es investigada por supuestamente apropiarse del salario de sus trabajadores, por lo que integra el grupo de parlamentarios acusados de “mochasueldos”.

Se investiga a Cordero Jon Tay por presuntamente apropiarse del salario de sus trabajadores. Foto: Congreso de la República

Según la tesis fiscal, Cordero Jon Tay habría dispuesto del 50% del salario de su asesor Rafael CAbrejos, cuando esta ejercía la presidencia de la Comisión Especial Multipartidaria para el Proyecto Binacional Puyango - Tumbes.

Se acusa a la parlamentaria suspendida de recortar un total de S/ 80,000 de su pago entre 2022 y 2023.