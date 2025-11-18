María Cordero Jon Tay fue separada del cargo de congresista. Foto: Congreso
El Poder Judicial declaró fundada una solicitud de la Procuraduría General del Estado,

El PJ detalló que la medida se da por la presunta comisión del delito de concusión en agravio del Estado, ubicado en el jirón Alfonso Ugarte Bernal n° 357, inscrito en la partida electrónica n° 80162162 de la zona registral n° IX Sede Lima - Oficina Registral Barranca.

María Cordero Jon Tay —vinculada a Fuerza Popular, partido del que fue expulsada— es investigada por supuestamente apropiarse del salario de sus trabajadores, por lo que integra el grupo de parlamentarios acusados de “mochasueldos”.

Se investiga a Cordero Jon Tay por presuntamente apropiarse del salario de sus trabajadores. Foto: Congreso de la República
Según la tesis fiscal, Cordero Jon Tay habría dispuesto del 50% del salario de su asesor Rafael CAbrejos, cuando esta ejercía la presidencia de la Comisión Especial Multipartidaria para el Proyecto Binacional Puyango - Tumbes.

Se acusa a la parlamentaria suspendida de recortar un total de S/ 80,000 de su pago entre 2022 y 2023.

