Harvey Colchado dijo que “en el Congreso está la corrupción”, pues se han aprobado por ejemplo leyes a favor de la criminalidad.. (Foto: Congreso)
Redacción Gestión
Redacción Gestión

en las próximas elecciones del 2026. Sin embargo aún está evaluando con qué partido lo hará.

“Hoy he decidido dejar lamentablemente mi institución y entrar a la carrera política. Voy a postular al Congreso porque en el Congreso veo que está la corrupción. Ahí está la madre del cordero y por eso es que he decidido postular y lo que voy a hacer ahora es evaluar con qué partido lo podría hacer”, expresó en RPP.

Harvey Colchado anuncia que postulará al Congreso (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)
Colchado criticó que el actual Parlamento haya aprobado leyes a favor de la criminalidad y se viera envuelta en varias polémicas.

“No es posible que den estas leyes pro crimen, no es posible que condonen deudas a grandes empresas. ¿Cómo es posible que existan congresistas ‘corta uñas’, ‘mata perros’, que contraten a familiares, se suban los sueldos, elijan mal a los miembros del Tribunal Constitucional JNJ, que quieran reformar abusivamente el sistema de justicia para poner a fiscales y jueces de su entorno”, manifestó.

El exjefe de la Divac encabez el operativo del allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte

