El exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, anunció que postulará al Congreso de la República en las próximas elecciones del 2026. Sin embargo aún está evaluando con qué partido lo hará.

“Hoy he decidido dejar lamentablemente mi institución y entrar a la carrera política. Voy a postular al Congreso porque en el Congreso veo que está la corrupción. Ahí está la madre del cordero y por eso es que he decidido postular y lo que voy a hacer ahora es evaluar con qué partido lo podría hacer”, expresó en RPP.

Harvey Colchado anuncia que postulará al Congreso (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

Colchado criticó que el actual Parlamento haya aprobado leyes a favor de la criminalidad y se viera envuelta en varias polémicas.

“No es posible que den estas leyes pro crimen, no es posible que condonen deudas a grandes empresas. ¿Cómo es posible que existan congresistas ‘corta uñas’, ‘mata perros’, que contraten a familiares, se suban los sueldos, elijan mal a los miembros del Tribunal Constitucional JNJ, que quieran reformar abusivamente el sistema de justicia para poner a fiscales y jueces de su entorno”, manifestó.

El exjefe de la Divac encabez el operativo del allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en marzo de 2024, en el marco del caso Rolex. Días después, el coronel denunció presiones políticas y fue pasado al retiro.