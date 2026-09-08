Josué Gutiérrez. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció sobre los casos de Betbiary Díaz Coral y Margarita Yahuana Correa, ambas vinculadas a cuestionamientos sobre sus designaciones y permanencia en la institución.

“Son funcionarias de confianza (...) Todos los casos no pasan por ni Despacho, primero pasa por Recursos Humanos, ellos hacen la calificación. He pedido, tras conocimiento del reportaje, los elementos de prueba que es fundamental para todo proceso”, mencionó.

La declaración se produce luego de que se conocieran observaciones de la Contraloría General de la República relacionadas con los procesos de contratación y designación de personal durante la actual administración de la Defensoría del Pueblo.

Cuestionamientos

Uno de los casos corresponde a Betbiary Mariel Díaz Coral, quien fue designada en julio de 2024 como jefa del Programa del Derecho a la Salud. Según información difundida por Canal N a partir de un informe de control, la Contraloría cuestionó que no habría acreditado inicialmente los cuatro años de experiencia específica exigidos para ocupar el puesto.

El órgano de control señaló, además, que se habrían contabilizado periodos de experiencia que no estaban debidamente sustentados.

Defensoría del Pueblo. (Foto: Defensoría del Pueblo)
Defensoría del Pueblo. (Foto: Defensoría del Pueblo)

El otro caso en cuestión es el de Margarita Yahuana Correa, quien anteriormente trabajó en la bancada parlamentaria a la que perteneció Gutiérrez y posteriormente ingresó a la Defensoría del Pueblo bajo el régimen CAS.

De acuerdo con el informe de control, Yahuana Correa participó en marzo del 2024 en un concurso interno para migrar al régimen laboral 728. La Contraloría observó que habría tenido acceso y habría procesado información relacionada con los concursos pese a que sus funciones no estaban vinculadas con los procesos de contratación de personal.

El caso ha puesto nuevamente bajo escrutinio las decisiones adoptadas durante la administración de Gutiérrez y el cumplimiento de los requisitos establecidos para el acceso y permanencia en determinados puestos de la Defensoría del Pueblo.

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