El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó que el financiamiento para las elecciones regionales y municipales “está garantizado” y descartó que exista riesgo para el desarrollo del proceso electoral previsto para este año.

Explicó que el cronograma electoral ya se encuentra en ejecución y recordó que varias de las actividades programadas ya fueron desarrolladas con cargo al presupuesto asignado.

“Hay que decirle a todo el país que el proceso electoral ya está en curso. Ya se terminó con las elecciones internas de cada partido y organización política, donde intervienen principalmente la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones”, manifestó, iformó Canal N.

Más de S/ 1,084 millones por ejecutar

Gutiérrez señaló que, de acuerdo con la información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los organismos del sistema electoral aún disponen de un saldo conjunto de S/ 1,084,7 millones pendiente de ejecución.

Precisó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene un saldo de S/ 813 millones, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuenta con S/ 257 millones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispone de aproximadamente S/ 13 millones.

“Estas son las cifras que de manera oficial maneja el Ministerio de Economía y Finanzas”, indicó.

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Cuestionó pedido de recursos adicionales

El defensor del Pueblo se pronunió en torno al pedido de un crédito suplementario por cerca de S/ 300 millones formulado por las autoridades electorales.

Si bien consideró que el Estado debe garantizar el financiamiento del proceso, sostuvo que corresponde explicar con claridad el destino de los recursos solicitados. “No se puede pedir por pedir. Tenemos que acostumbrarnos a la rendición de cuentas y a que la programación de los recursos financieros sea prolija”, exclamó

En ese sentido, recomendó que los organismos electorales publiquen y sustenten de manera detallada el uso previsto de dichos fondos.

Tenemos que acostumbrarnos a la rendición de cuentas y a que la programación de los recursos financieros sea prolija, señaló Josué Gutiérrez al comentar el pedido de presupuesto de los organismos electorales. (Defensoría del Pueblo)

Fondo de contingencia garantiza el proceso

El funiconario recordó que, incluso si el crédito suplementario no fuera aprobado, la legislación vigente contempla mecanismos para asegurar el financiamiento de las elecciones.

Explicó que el Decreto de Urgencia N.° 001-2026 permite transferir recursos desde el fondo de contingencia para garantizar la continuidad del proceso electoral.

“Estoy seguro de que el presidente José Balcázar, con su gabinete, o la presidenta electa, Keiko Fujimori, dispondrán los recursos necesarios para llevar adelante el proceso electoral”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que, con la información financiera disponible y el marco legal vigente, no existe riesgo de que las elecciones regionales y municipales se vean afectadas por falta de presupuesto.